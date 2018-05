"Maasto on nyt vaarallisen kuivaa – Palomestari: "Jos pitää makkaraa poltella niin joko grillissä tai takassa, tai sitten hakee snägäriltä""

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut useita päiviä voimassa metsäpalovaroitus. Mitä se käytännössä tarkoittaa, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Mikko Heikkilä?

– Avotulenteko on kielletty. Kiinteissä grillipaikoissa ja maapohjasta eristetyssä tulisijassa on mahdollista pitää tulta. Perinteisessä nuotiopaikassa, vaikka se olisi kivimaalla, ei saa tulta pitää.

– Toivoisin ihmisiltä erityisen suurta varovaisuutta. Menee helposti mökkiviikonloppu tosi pitkäksi, jos siellä syttyy maastopalo.

– Jos pitää makkaraa poltella niin joko grillissä tai sitten siellä takassa. Tai sitten hakee snägäriltä. Ei kyllä kannata alkaa nuotiota tekemään missään tapauksessa. Pienikin kipinä voi aiheuttaa tosi isoja ongelmia.

Saako kotipihalla grillata?

– Kyllä grillaaminen on sallittua. Grilli täyttää kriteerit, että se on tulisija. Kertakäyttögrilli luonnossa ei ole sallittua.

– Grillihiilet yleensä poltetaan yleensä loppuun. (Grillauksen jälkeen) hiilet kannattaa pitää grillissä ja huolehtia, että kansi on kiinni. Grilli kannattaa säilyttää tuulelta suojassa.

Voivatko saunanpesän tuhkat aiheuttaa maastopaloa?

– Kyllä ilman muuta voi. Tuhkien säilytyksessä täytyy olla tällaisella säällä erittäin tarkkana. Tuhkat olisi hyvä säilyttää tulisijassa niin kauan, että ne ovat varmasti kylmiä. Jos ei ole palamatonta astiaa tuhkille, tuhkat kannattaa vaikka upottaa veteen ja kastella todella huolellisesti.

– Vaikka hiilet olisivat ihan mustat ja tuntuisivat jopa viileiltä tai kylmiltä, siellä saattaa olla hiillos vielä jossain. Sopiva tuuli kun alkaa puhaltamaan ja hiilet aikansa saavat happea, voi olla, että lähestulkoon kylmät hiilet syttyvät.

Voiko tupakantumpeista syttyä maastopalo?

– Varmasti on mahdollista kyllä. Minulla ei ole tietoa, että niistä olisi nyt aiheutunut paloja. Ihmisten huolellisuus on lisääntynyt tupakoinnin suhteen ihan kiitettävästi. Mutta totta kai se on mahdollista. Hehkuva tupakan pää on 500-asteinen. Kyllä ilman muuta saa metsäpalon silläkin.

Kuinka kuivaa maasto nyt on?

– Maaperä on tosi kuivaa. Vaikka aamuisin tuntuu aamukosteutta, se ei oikeastaan auta mitään, sillä se on vain pinnassa olevaa kosteutta.

– Metsäpalovaroitusaika on nyt jatkunut pitkään, ja maasto kuivuu koko ajan entistä enemmän. Kun metsäpaloindeksiä katsoo, se taitaa olla Pohjois-Pohjanmaan alueella jo yli viiden, mikä on jo tosi korkea. Metsäpalovaroitus tulee voimaan, kun indeksi on yli kolmen.

Viime päivinä Oulun seudulla on ollut useita pienehköjä maastopaloja. Mitkä ovat yleisimpiä syitä?

– Roskien poltto ja huolimaton hiilien käsittely. Kyllä ne ovat ne tavallisimmat syyt. Roskien polton suhteen täytyy olla nyt erityisen tarkkana.

– Roskien poltossa pitäisi puhua enemmänkin puun poltosta. Roskiahan ei saisi polttaa. Ainoastaan luonnosta löytyvää puhdasta puuta.