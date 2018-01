Lumentulo pahentaa taas Kainuun sähkökatkoja, hätämajoituksen järjestämiseen varauduttu – "Pahin skenaario 10 000 sähkötöntä"

Lumentulo on alkanut aamusta jälleen vaikeuttaa tilannetta tykkylumipuiden aiheuttamista sähkökatkoista kärsivissä Kainuun kunnissa.



Yöllä ilman sähköä oli enää toistasataa taloutta, mutta aamulla sään muutoksen myötä sähkökatkojen määrä nousi nopeasti niin, että kello 9.45 aikaan vailla sähköä oli 1340 asiakasta, kertoo Kainuun pelastusjohtaja Anssi Parviainen Kalevalle. Puoliltapäivin sähköttä oli noin tuhat asiakasta.

Kriittisten kohteiden varavoiman saatavuutta kartoitetaan parhaillaan.



– Nyt myös Kuhmon alueella tilanne on heikentynyt. Hyrynsalmella tilanne on myös huono, muttei enää niin huono kuin aiemmin. Suomussalmella tilanne on verrattain hyvä, Parviainen kertoo.



Lumentulon vuoksi tilanne ei kuitenkaan ole helpottamassa - päinvastoin. Tällä hetkellä arvioidaan, että iltaan mennessä sähköttä on 3000–7000 asiakasta.



– Pahin skenaario on sitten se, että ollaan lähellä 10 000 sähkötöntä taloutta.



Torstain tapaan maastossa on perjantaina melkoinen mekanisoitu korjauskomppania, joka tekee töitä vaarallisessa ja vaikeassa ympäristössä.



– Siellä on nyt noin 150 asentajaa, 30 motoa, 10 kaivinkonetta ja kuusi puolustusvoimien telakuorma-autoa, Parviainen listaa.

Kainuun prikaati on antanut virka-apuna kuusi telakuorma-autoa Kainuun pelastusviranomaisten avuksi. Ne ovat kuvan ajoneuvon kaltaisia, mutta ilman katolla olevaa raskasta konekivääriä. KUVA: Puolustusvoimat

Virka-apuna Kainuun prikaatista saatuja telakuorma-autoja kuljettajineen käytetään ensi sijassa puhelinverkon ja viranomaisten käyttämän VIRVE-verkon varmistukseen.



– Yhteyksien on toimittava, jos tulee hätätilanteita joissa meidän on toimittava, esimerkiksi tapahtuu kiireellinen onnettomuus tai tulipalo.



Tällä hetkellä hätäpuhelut toimivat alueella vaihtelevasti, kertoo STT.



Eilen illalla pelastusviranomaiset keskustelivat kaikkien teleoperaattoreiden kanssa alueiden saamiseksi varmistetun sähköverkon ja tarvittaessa varavoiman piiriin, jotta hätäpuhelut toimisivat.

Ei suurempia onnettomuuksia



Sähkökatkot eivät Parviaisen mukaan ole toistaiseksi aiheuttaneet suurempia onnettomuuksia.

Ihmiset ovat selviytyneet hyvin pitkälle omatoimisesti ja naapuriavun turvin. Muutama ihminen on hakeutunut kunnan tai sosiaali- ja terveystoimen toimipisteisiin pesulla käymistä tai kännyköiden latausta varten.



Parviainen kertoo, että myös kuntien väkeä on liikkeellä tapaamassa haja-asutusalueilla asuvia ihmisiä ja arvioimassa heidän vointiaan.



Torstaina kerrottiin, että kuntien alueella on valmius evakuoida jopa satoja ihmisiä tarpeen tullessa.



– Isompia ihmisten evakuointeja ei ole tarvinnut tähän mennessä tehdä, mutta niihinkin on varauduttu. Joka kunnasta kyllä löytyy tilapäisiä tiloja.

Hätämajoituksen järjestämiseen varauduttu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on varautunut sähkökatkoksiin. Ensihoidon ja kotihoidon henkilöstöä on lisätty ja viikonloppuna on varauduttu hälyttämään tarvittaessa lisää henkilökuntaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne on rauhallinen. Sähkökatkojen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on hakeutunut yksittäisiä asiakkaita tai potilaita viime vuorokausien aikana.

Hätämajoituksen järjestämiseen on varauduttu.