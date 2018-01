Toistasataa työntekijää korjaa sähkövikoja Kainuun metsissä - "Puiden latvoja putoilee ja kelkkoja hajoaa"

Sähkökatkojen riivaamien Kainuun kuntien metsissä käydään parhaillaan vaarallista ja suurelle yleisölle näkymätöntä kamppailua loputtomilta tuntuvien vikakohtien korjaamiseksi.



Vaikein tilanne torstaina oli Suomussalmen itäosissa sekä koko Hyrynsalmen alueella, jossa yli 1400 asiakasta oli vailla sähkö aamupäivälla, kertoo Loiste sähköverkko Oy:n verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen.



– Nyt viat ovat keskittyneet sinne. Se johtuu täysin siitä, että tykkylunta on aivan hirveästi. Viimeksi kun katsoin, Suomussalmella lumen syvyys oli 80 senttiä.



Omin toimin lunta tai linjoille kallistuneita puita ei saa yrittää poistaa, sillä se on hengenvaarallista.



Lumen määrä ja sen paino on poikkeuksellisella tasolla, ja Hartikaisen mukaan eilen keskiviikkona lämpötilan nousu ja pieni lumisade näkyi heti niin, että lupaavasti jo alemmaksi saatu vikamäärä pompahti uudelleen 4 000-5 000 taloutta suuremmaksi.



Hartikaisen mukaan tänäänkin toistasataa ihmistä on maastossa vaikeissa oloissa korjaamassa katkenneita johtoja. Joukossa on muun muassa korjausmiehistöä ja metsureita.

Uusia vikoja ilmaantuu koko ajan.



– Hankaluus syntyy siitä, ettei ole pakkasia, joten ojat ovat sulia eikä joenuomissa ole jääkantta, joten liikkuminen on vaikeaa. Esimerkiksi ojat joudutaan lapioimaan lunta täyteen että kelkalla pääsee yli, ja se vie aikaa.



Lumitaakka napsauttelee metsissä jatkuvasti poikki painavia puiden latvoja, jotka rysähtävät varoittamatta alas. Toistaiseksi onnettomuuksilta on vältytty, vaikka läheltä piti -tilanteita on ollut, Hartikainen kertoo.



– Meillä on töissä useita metsäkoneita, kaivureita ja ilmassa kaksi helikopteria joilla paikannetaan vikakohtia ja ennakoidaan vikaantumisalttiita paikkoja.



Kelkkoja ja mönkijöitä rikkoutuu, kun pahoistakin paikoista on päästävä eteenpäin, Hartikainen kertoo.



Sään herra ei näytä lähipäivinäkään olevan korjaajien puolella.



– Ennusteen mukaan perjantai-iltana lämpenee ja alkaa tulla lunta. Pahasti näyttää, että tilanne täällä räjähtää taas käsiin sen myötä.



Valopilkkuna poikkeustilanteessa on Hartikaisen mukaan hyvin toiminut yhteistyö pelastuslaitoksen ja kuntien kanssa vaikeuksien voittamiseksi.