Kuusamon Juusto harppasi voitolliseksi – "Yhtiön itsenäisen historian ensimmäinen kannattava vuosi"

Kuusamon Juusto Oy:n toiminta kääntyi kannattavaksi viime vuoden aikana. Suomen suurimpiin juustonvalmistajiin kuuluvan yhtiön tulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,2 miljoonaa euroa voitollinen, kun se vuotta aikaisemmin oli vielä 2,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden aikana 23 prosenttia ja oli 24,8 miljoonaan euroa.

– Tämä oli yhtiön itsenäisen historian ensimmäinen kannattava vuosi. Tuloksen eteen on tehty paljon työtä. Haluankin kiittää koko henkilökuntaa tuloksen eteen tehdystä työstä. Uudistimme toimintaamme monella osa-alueella ja saimme toimenpiteillämme palautettua luottamuksen yhtiön toimintaan. Kannattava tulos on monen osa-alueen summa, joista tärkeimpänä on volyymin onnistunut kasvattaminen. Olemme myös ulkoistaneet toimintoja, jotka eivät liity suoraan juustojen valmistamiseen, Kuusamon Juuston toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen sanoo.

Kuusamon Juuston saneerausohjelma hyväksyttiin viime toukokuussa käräjäoikeudessa. Osana saneerausohjelmaa yhtiön vanhoja velkoja leikattiin. Saneerauksessa tehty velan leikkaus näkyy myös yhtiön tuloksessa vuodella 2017. Tilikauden tulos ilman velkojen leikkausta oli 0,2 miljoonaa euroa positiivinen. Lopullinen tulos kertaluontoinen 7,0 miljoonan euron velkojenleikkaus huomioiden päätyi 7,2 miljoonaa euroa voitolliseksi.

– Saneerausohjelman hyväksyminen oli ehdoton yhtiön tulevaisuuden kannalta. Toiminnan kääntyminen kannattavaksi mahdollisti saneerausohjelman hyväksymisen jo viime keväänä. Loppuvuoden pysyimme saneerauksessa asetetuissa tavoitteissa ja käynnistimme vanhojen velkojen lyhentämisen, jatkaa toimitusjohtaja Vaittinen.

Nyt yhtiö on käynnistänyt uusien investointien suunnittelun, joiden on määrä auttaa saneeraussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa.