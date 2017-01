”Käymme kovaa kisaa” – Perämerellä heräsi ajatus Suomen pohjoisimpien satamien yhdistämisestä

Kilpailu kuljetuksista on nostanut esiin ajatuksen Suomen pohjoisimpien satamien yhdistämisestä.



Kemin Satama Oy:n hallitus valtuutti syksyllä toimitusjohtajansa Jaakko Rantsin neuvottelemaan Kemin ja Tornion satamien yhdistämisestä. Rantsi myöntää kartoittaneensa tilannetta, mutta hänen mukaansa yhdistämisneuvotteluita ei ole käynnissä.



– Tunnusteluahan voidaan tehdä, mutta jos keskusteluja käydään, ne ovat luottamuksellisia, eikä niiden sisällöstä pysty antamaan ulospäin tietoa, Rantsi sanoo.



Kemin Satama Oy on Kemin kaupungin omistama satamayhtiö. Tornion Röyttän sataman omistaa Tornion kaupunki, mutta sen on vuokrannut pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Outokumpu, joka käyttää satamaa terästehtaansa kuljetuksiin.



Outokummulta kerrotaan Lännen Medialle, ettei satamien yhdistämisasia ole yhtiön näkökulmasta ajankohtainen. Asia ei ole ollut laajemmin keskusteltavana myöskään Tornion päättäjien keskuudessa.





Kemin kaupunginjohtajan Tero Nissisen mukaan kemiläisten herättelemässä ajatuksessa on kyse enemmän edunvalvonnasta kuin varsinaisesta toiminnallisesta fuusiosta.



– Pitäisikö Perämeren satamien näyttäytyä tavalla tai toisella yhdessä paremmin, ettei käy huonosti? Käymme kovaa kisaa muiden satamien kanssa, Nissinen sanoo.



Satamat kilpailevat varsinaisten kuljetusten lisäksi ankarasti väyläinvestoinneista.



Kemin ja Tornion pahin kilpailija on Oulu. Sekä Kemiin että Ouluun tulee 10 metrin väylä, jonka molemmat kaupungit haluavat syventää 12 metriin. Se mahdollistaisi entistä suurempien laivojen käytön, mikä puolestaan olisi verraton vipu esimerkiksi kilpailussa Lapin kaivosten malmikuljetuksista, jota Kemi ja Oulu käyvät koko ajan toisiaan vastaan.



Kuljetettava tonnimäärä on keskeinen kriteeri laivaväylistä päätettäessä. Oulun sataman ulkomaan tavaraliikenne nousee vuosittain noin kolmeen miljoonaan tonniin, mutta Kemin ja Tornion satamista pääsevät yhteenlaskettuna vielä puolitoista kertaa suurempaan tonnimäärään.





Satamien yhdistämisiä on nähty harvakseltaan, vaikka ajatus nousee aina aika ajoin otsikoihin.



Kotkan ja Haminan satamat yhdistettiin vuosikymmenen alkupuolella ja kokonaisuus on nyt maan suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama.



Kaleva uutisoi toissa keväänä yhdistymiskeskusteluista Kemin ja Oulun satamien välillä.



Viime syksynä uutisoitiin, että Helsingin Satama ostaa enemmistön Loviisan satamayhtiöstä. Kauppalehden mukaan Helsingin Satama sai yhteistyössä lisää tarvitsemaansa kapasiteettia kappaletavaran ja irtolastien kapasiteetille. Loviisan Satama sai paitsi lisää kuljetuksia, myös isomman isännän toimintaansa kehittämään.