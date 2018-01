Hepolan liittymässä tunnin jumittanut rekkakuski: "Aivan poikkeuksellinen keli"

Lautalastia ajanut rekkakuski Jani Niemi sanoi odotelleensa Hepolan liittymässä tunnin verran liukkaan kelin vuoksi, ennen kuin matka pääsi jatkumaan nelostietä pitkin.

– Rampin alku oli tosi liukas, siinä piti laittaa muidenkin kettinkiä renkaaseen. Auto valui koko ajan penkkaa kohti, mutta onneksi ei mennyt ojan puolelle, Niemi sanoo.

– Aivan poikkeuksellinen keli täällä on. En käsitä, että miksi mitään ei ole tehty, kun on ollut kuitenkin tiedossa, että vettä sataa. Pohjoiseen päin liikenne oli aivan seis Kemin kohdalla, Niemi sanoo.

Puoli kolmen aikaan tavoitettu Niemi oli nelostiellä matkalla Kemistä Laitilaan ja sanoi, että liikenne kulkee "melkein" normaalivauhtia.

– Kauhea jono on edessä. Ura on osittain paljaana, kai tänne on kylvetty suolaa enemmän kuin laki sallii.