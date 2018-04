Fennovoimalle 500 miljoonan laina venäläispankilta

Raahe

Venäläinen Sovkombank on myöntänyt Fennovoimalle 500 miljoonan euron luottolimiitin ydinvoimalan rakentamiseen Pyhäjoelle. Osapuolet ovat sopineet, että alkuvaiheessa Fennovoima voi nostaa limiitistä 40 miljoonan euron lainaerän.

Fennovoiman hallituksen vuoden 2017 toimintakertomuksen mukaan pitkäaikainen luottosopimus on allekirjoitettu viime vuoden lopussa. Laina-aika on 12 vuotta.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) siteeraa kotisivuillaan venäläistä talouslehti Kommersantia, joka kertoo Sovkombankin olevan ensimmäinen laitostoimittaja Rosatomin löytämä ulkopuolinen rahoittaja Hanhikivi 1 -projektiin.

Noin seitsemän miljardin euron hankkeeseen on aiemmin Rosatomin kautta varattu noin 2,4 miljardia euroa Venäjän kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Kommersantin mukaan rahastosta on siirretty hankkeelle ensimmäinen 920 miljoonan euron erä. Sen sijaan vuosien 2016 ja 2017 erät, 800 ja 600 miljoonaa euroa, on lykätty siirrettäväksi Fennovoimalle vuosina 2018 ja 2019.

Vuoden 2014 loppuun saakka Fennovoimalla ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa eikä muita korollisia velkoja. Viime vuoden lopussa pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 995 miljoonaa euroa.

Vastaavasti yhtiöllä on hallituksen toimintakertomuksen mukaan RAOS Project Oy:lta ennakkomaksusaatavana 906 miljoonaa euroa sekä korkosaatavana 76 miljoonaa euroa. Kyse on laitostoimitusta koskevasta korollisesta ennakkomaksusta, jonka Fennovoima maksoi laitostoimittajalle vuonna 2015.

Fennovoimalla on jo kolmatta vuotta Venäjällä tytäryhtiö OOO Fennovoima Rus. Fennovoiman sataprosenttisesti omistama yhtiö on rekisteröity Pietariin marraskuussa 2015.

Tytäryhtiön toiminta liittyy Venäjältä hankittavien toimitusten valvontaan. Vuosien 2016–2017 aikana yhtiössä on työskennellyt kaksi suomalaista ja yksi venäläinen työntekijä, mutta he ovat jo palanneet emoyhtiön palvelukseen. Vuosien 2019–2023 aikana tytäryhtiön arvioidaan työllistävän valvontatehtävissä korkeintaan noin 15 henkilöä.