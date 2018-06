Ennätysmäärä maatiloja on siirtymässä luomuun Pohjois-Pohjanmaalla – parempi hinta ja kasvava kysyntä kiinnostavat

Yhä suurempia tiloja on siirtymässä luomuun Pohjois-Pohjanmaan alueella. Maakunnan noin 510 luomumaatilan keskipinta-ala on noin 75 hehtaaria. Nyt luomuun on siirtymässä 100–300 hehtaarin tiloja.

Eviran arvion mukaan Pohjois-Pohjanmaalla luomuun on siirtymässä lähes 50 uutta maatilaa, joissa viljeltävää pinta-alaa on 5000 hehtaaria.

– Luomubuumi alkoi näkyä viime syksynä, kun viljelykiertosuunnitelmien kysyntä lisääntyi. Vuodenvaihteen luomuperuskursseille osallistui yli 60 viljelijää, kun aiempina vuosina määrä on ollut 35–40, kertoo luomutuotannon asiantuntija Olli Valtonen ProAgria Oulusta.

38 000 hehtaaria eli yli 16 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan viljellystä peltoalasta on jo luomuviljeltyä tai on siirtymässä siihen. Maakunta onkin Suomen suurin luomutuotantoalue.

Valtosen mukaan luomussa kiinnostaa parempi hinta ja kasvava kysyntä.

– Uusien luomulannoitteiden tulo markkinoille helpottaa monen viljelijän päätöstä. Myös Utajärvelle valmistuva puhdaskauramylly kannustaa luomutuotantoon.

Myös luomujuureksien ja -puutarhakasvien viljely on nousussa Pohjois-Pohjanmaalla.

– Kysyntä ja tarjonta alkavat pikku hiljaa kohdata. Luomujuurespuolella on paljon mahdollisuuksia. Ammattikeittiöt voivat entistä helpommin hankkia ja käyttää luomujuureksia kuten porkkanaa, perunaa, kun tarjonta hiljalleen alkaa kasvaa, sanoo projektipäällikkö ja luomuasiantuntija Johanna Helkimo.