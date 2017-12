Autoilija törmäsi heijastinliiveillä varustettuun jalankulkijaan Nivalassa

Heijastinliivi auttaa näkymään, mutta vakuutukseksi siitä ei ole. Törmäähän nuo autot kiinteisiinkin esteisiin jotka heijastaa niin miksei sitten myös jalankulkijaan, eikä siinä paljon vilkkuvalot tai rupellilippalakit auta. Halpakin heijastinliivi lienee parempi kuin ei mitään heijastavaa, aina. Itse liivihän ei niin paljoa loistakaan auton valoissa kuin ne heijastinnauhat jotka siihen on kiinnitetty. Terveen järjen käyttö on sallittua, vaikka sen kanssa onkin näkyvämpi niin silti jää aina törmäyksessä toiseksi, joten turvallisuuden tunne on kyllä ammennettu jostain omasta taskusta.