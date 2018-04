400 neliömetriä varaston kattoa sortui Kuusamossa, katolla oli suuri määrä märkää lunta

Noin 400 neliömetriä varastorakennuksen kattoa romahti Kuusamon Pajatiellä torstai-iltana. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kyseessä on Kuusamon vesiosuuskunnan varaston katto.

Tapahtuneessa ei ole tullut henkilövahinkoja ja alue on eristetty sivullisilta.

Varaston pinta-ala on noin 800 neliömetriä, eli kattoa sortui noin puolen rakennuksen alueelta.

– Kyseessä on kylmävarasto, jossa säilytetään vesiosuuskunnan tarvikkeita. Emme tällä hetkellä tiedä, mitä siellä on, sillä katto on pudonnut lumineen alas, päivystävä palomestari Kari Kuosmanen kertoo.

Aineellisista vahingoista ei ole vielä tietoa. Kuosmasen mukaan katon sortuma vaikuta millään tavalla vesiosuuskunnan vesi- tai viemärihuoltoon.

Rakennuksen katolle oli kertynyt suuri määrä lunta. Lisäksi torstaina aikana satanut vesi lisäsi lumen painoa entisestään.

Kuosmanen muistuttaakin tarkkailemaan eritoten suurten varasto- ja hallirakennusten kattoja. Torstain ja perjantain aikana voi tulla vielä lisää lunta, vettä ja räntää, mikä lisää kattojen kuormitusta.

– Tavallisen omakotitalon ristikkorakenteisen katon kanssa ei ole syytä huoleen, mutta hallirakennusten kattoja kannattaa pitää silmällä, sillä niissä jänneväli on pidempi.