Valtuutettu Junes Lokka epäiltynä kunnianloukkauksesta - nimittelee ihmisiä avopuolisonsa kanssa Suomi 100-juhlissa kuvatulla videolla

Oulun kaupunginvaltuustossa istuvaa Junes Lokkaa ja hänen avopuolisoaan, varavaltuutettu Tiina Wiikiä epäillään kunnianloukkauksesta. Molemmat edustavat Aitoa suomalaista yhteislistaa (asyl.).

Poliisin mukaan epäilty kunnianloukkaus liittyy lähes parituntiseen videoon, jonka Lokka ja Wiik tallensivat Ouluhallin suuressa Suomi 100 -pääjuhlassa joulukuun 2. päivänä. Video ladattiin Youtube-palveluun joulukuussa.

Poliisin mukaan video on sittemmin poistettu Youtubesta.

Myös Kaleva on nähnyt otteita videosta, jossa juhlapöydässä istuva kaksikko pilkkaa ja nimittelee rankasti lukuisia nimeltä mainitsemiaan henkilöitä sekä ainakin yhtä videollakin näkyvää henkilöä.

Kunnianloukkausjutussa on kaksi asianomistajaa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Markus Kiiskinen. Toinen heistä on Oulun kaupunginvaltuutettu ja toinen entinen ministeri.

– Siinä videolla on kommentoitu tiettyjä ihmisiä jotka olivat paikalla. Kielenkäyttö on sellaista, että on syytä epäillä kunnianloukkausta. Lukuisa määrä ihmisiä on voinut nähdä videon, Kiiskinen kertoo.

Asianomistajan asemassa oli alkuun kolmaskin tällä hetkellä kansanedustajana toimiva henkilö, mutta hän ei Kiiskisen mukaan vaadi rangaistusta.

Poliisi otti itse videon tutkintaan saatuaan siitä tiedon, Kiiskinen kertoo.

Juttuun liittyvät kuulustelut on tehty ja esitutkinta loppusuoralla. Tapaus siirtyy lähiviikkoina syyttäjälle syyteharkintaan.

Rikosepäilyistä kertoi tiistaina ensin Yle.