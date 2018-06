Tuulivoima etsii uusia tuulia – TuuliWatin investointi tehdään ilman yhteiskunnan tukea

Ainoa hyvä asia tässä on se, että meidän verorahoja ei laiteta näihin myllyihin. Tuo on maailman suurinta humpuukia ja tuo jos mikä pilaa luonnon ja maiseman. Oikeita hirvityksiä ja niin tehottomia, että ei niillä mitään tee.

Juuri nyt maailman paras, tehokkain, puhtain ja turvallisin energiamuoto on moderni hiilivoimala. Sen rakentaminen ei kestä kauan ja on niin jäätävän tehokas, että korvaa kaikki myllyt tuosta noin vain. Hiilivoima on myös törkeän paljon tehokkaampaa kuin ydinvoima kun laskentaan otetaan mukaan aika eli ydinvoimalaa saa rakentaa sen 15 vuotta kun hiilivoimala nousee vuodessa ja alkaa heti tuottamaan sähköä. Parempaa ei ole.

Hiilivoimalan piipusta tulee vesihoyryä ja hiilidioksidia mikä on suoranainen ympäristöteko. Noki jää suodattimiin. Hiilidioksidi on hyvä asia ja mitään elämää ei edes olisi ilman hiilidioksidia. Ilmastonmuutos on totta ja se on luononllinen asia. Hiilidioksidilla ei ole siinä yhtälössä osuutta. Toki jotkin ahneet poliitikot eivät malta olla syöttämästä omaa agendaansa ja rahoittavat epämääräisiä EU-tutkimuksia jotka sitten valheita levittävät.