Tuiran saunalautta lämpiää taas ensi kesänä – katso video suvisesta saunomisesta

Suosittu Tuiran saunalautta avaa ovensa taas ensi kesänä. Rantasaunaseuran puheenjohtaja Markku Seppänen kertoo, että maanomistajalta eli Oulun kaupungilta ollaan hakemassa lupaa toiminnalle.

Saunalautta eli Kesän Sauna toimii samalla systeemillä kuin viime vuonna. Vapaaehtoiset talkoolämmittäjät ovat hommissa. Uusille lämmittäjille järjestetään kurssia toukokuussa, jolloin myös sauna aukaistaan. Tarkkaa avajaispäivää Seppänen ei tiedä toistaiseksi sanoa, mutta ainakaan vapuksi saunaa ei vielä lämmitetä.

Saunalautta on nyt maissa Välivainiolla ja sen kiuas on peruskorjauksessa Pieksämäellä. Luvassa on tehokkaammat löylyt ensi kesänä. Saunalautalle rakennetaan myös aurinkosähköjärjestelmä, joten asiakkaat pääsevät lataamaan kännykkänsä lautalla.

Valokuvaaja Juha M. Kinnunen julkaisi Youtubessa saunalautan suvisia tunnelmia:

Tuiran saunalautalla oli viime kesänä 12 000 kävijää.

– Se on aika hurja määrä, eivätkä kaikki halukkaat päässeet edes sisälle. Pukeutumispuoli on pullonkaula. Jos vain joku keksisi viisasten kiven, miten pukeutumistilat voitaisiin hoitaa jouhevammin, Markku Seppänen pohtii.

Saunalautalla on käynyt paljon ulkomaisia vieraita, järjestäjät laskevat saunottaneensa kolmen kesän aikana 44 eri kansallisuutta.

Kesän Sauna sai alkunsa oululaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyönä. Lautta on suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty talkoovoimin, rakennusmateriaalit ja varusteet on hankittu sponsoriyritysten tuella



Oulun Rantasaunaseuran tavoitteena on saada aikaan ympärivuotinen yleinen sauna Ouluun. Seura toivoo, että kaupunki kaavoittaa Tuiran uimarannalle rakennuspaikan yleiselle saunalle.