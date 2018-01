Toppilassa tuttavansa yli 40 veitseniskulla surmannut tuomittiin elinkautiseen murhasta

Toppilassa yksityisasunnossa tuttavansa yli 40 veitseniskulla maaliskuussa 2017 surmannut mies on tuomittu murhasta Oulun käräjäoikeudessa. Oikeus tuomitsi vuonna 1984 syntyneen Jari Ensio Koistisen perjantaina elinkautiseen vankeuteen.



Hän oli surmatyön tehdessään syyntakeinen.



Vaikka kyse oli murhasta, oikeuden mukaan sitä ei tehty erityisen julmalla tavalla. Sen sijaan kyse oli erityisen raa'asta ja kokonaisuutena arvostellen törkeästä henkirikoksesta. Oikeuden mukaan Koistisella on ollut sitkeä surmaamispyrkimys, sillä hän on puukottanut uhria yhtäjaksoisesti ja rajusti isolla keittiöveitsellä.



Miehelle tehdyssä vaarallisuusarviossa hänet on aiemmin todettu erittäin vaaralliseksi toisen hengelle ja terveydelle. Hän on yli 10 vuotta sitten syyllistynyt tappoon sekä myöhemmin vakaviin väkivaltarikoksiin lyhyen ajan sisällä.



Todistajat myös kertoivat Koistisen olevan aggressiivinen henkilö, joka on itsekin jossain vaiheessa sanonut, ettei pysty hillitsemään itseään.



Mies myönsi oikeudenkäynnin aikana aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta hänen mukaansa kyseessä ei ollut murha.



Koistinen ei vastustanut mielentilan tutkimista, mutta vastusti sen sijaan vaarallisuusarvion tekemistä.

Välituomio kesäkuussa



Käräjäoikeus on antanut jutussa välituomion jo kuluvan vuoden kesäkuun lopussa. Siinä oikeus totesi Koistisen surmanneen kymmenen vuotta vanhemman, vuonna 1974 syntyneen tuttavansa noin 40 veitseniskulla. Rikosnimikkeisiin ei vielä välituomiossa otettu kantaa.



Koistisen mukaan kyse oli puolustautumistilanteessa hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta, joka on lisäksi tapahtunut nopeasti kiihtymystilassa. Puolustuksen mielestä henkirikokseen ei liittynyt sellaisia erityisiä raakoja ja julmia piirteitä, että sitä voitaisiin pitää murhana.



Oikeus ei pitänyt välituomiossaan eikä varsinaisessa perjantaina annetussa tuomiossa selitystä hätävarjelusta uskottavana, sillä uhrilla todettiin toisessa kädessä useita torjuntavammoja. Uhrin keskivartalossa oli lisäksi pistohaavoja, jotka olivat syntyneet pystyasennossa ja ylävartalossa vammoja jotka on aiheutettu uhrin jo maatessa maassa.



Oikeus totesi myös, etteivät Koistisen hyvin lievät vammat ja siisti olemus tapahtuneen jälkeen viittaa siihen, että miehet olisivat painineet asunnossa pitkään ja syytetty olisi joutunut hätävarjeluna puolustamaan itseään.



Oikeus kiinnitti huomiota siihenkin, että uhri oli selvästi isompi ja rotevampi kuin syytetty.

Viinin nauttiminen päätyi nujakkaan ja puukotukseen

Tapahtumat saivat alkunsa Toppilassa uhrin asunnolla maaliskuun loppupuolen tiistaipäivän iltana kello 21.30 jälkeen, kun Koistinen ja uhriksi myöhemmin joutunut mies olivat jääneet juomaan itsetehtyä viiniä muiden asunnossa vierailleiden lähdettyä.



Kaksikon välille kehkeytyi syystä tai toisesta riitaa. Koistisen mukaan hänen tehdessään lähtöä asunnon isäntä oli muuttunut aggressiiviseksi ja muun muassa osoittanut häntä aseella ja lyönyt häntä sen perällä päähän.



Tätä oikeus piti hyvin mahdollisena, mutta totesi että uhrilla oli ollut kädessään kuulapistooli, jonka Koistinen oli itse hänelle lahjoittanut. Siksi hänen täytyi käräjäoikeuden mielestä tietää, ettei kyse ole aidosta tuliaseesta.



Koistisen mukaan miehet ajautuivat aseella lyömisen jälkeen painiin, ja kamppailun tuoksinassa hän oli tarttunut asunnossa olleeseen veitseen ja lyönyt sillä uhria kohtalokkain seurauksin.



Käräjäoikeuden mukaan veitsi oli kuitenkin Koistisen oma ja hän oli kantanut sitä mukanaan tekoiltana – ei kuitenkaan välttämättä surmaamistarkoituksessa, oikeus totesi.



KRP suoritti välituomion jälkeen lisätutkintaa veitsestä. Tutkimuksissa sen kahvasta oli löytynyt myös uhrin kosketuksesta peräisin olevaa dna:ta sekaisin Koistisen dna:n kanssa.



Tällä perusteella puolustus totesi, että veitsi ei ole Koistisen eikä hän ole tuonut sitä mukanaan, vaan se on uhrin keittiön varustusta.



Oikeus totesi, että kosketus on hyvin todennäköisesti tapahtunut kamppailun tuoksinassa.



Koistinen oli jättänyt uhrin teon jälkeen asuntoon ja meni lähellä asuvan naisystävänsä luo. Siellä syntyneen riidan jälkeen poliisi haki hänet putkaan, mutta päästi seuraavana päivänä pois, koska henkirikos ei vielä ollut paljastunut.

Pari päivää myöhemmin Koistinen meni äitinsä kyyditsemänä Haukiputaan poliisiasemalle ja kertoi itse veriteosta.

Tutustui uhriin vankilassa



Uhri ja tuomittu tunsivat toisensa vuosien takaa. He olivat tutustuneet vankilassa molempien istuessa tuomioita.



Puolustus oli korostanut loppulausunnossaan, ettei surmaamisessa ollut harkintaa tai suunnitelmallisuutta, vaan kyse oli nopeasta tilanteesta ja surma tapahtui kiihtymystilassa. Puolustus vetosi siihen, että Koistinen ei ollut kantanut veistä mukanaan ja että uhri oli aloittanut aggressiivisen käyttäytymisen.



Jutun käsittelyn aikana surman motiiviksi on väläytetty mustasukkaisuutta, mutta tämän Koistinen kiisti.



Koistinen määrättiin perjantain tuomiossa myös yhteensä useiden kymmenien tuhansien eurojen erilaisiin korvauksiin uhrin omaisille.



Käräjäoikeus totesi samassa tuomiossa Koistisen syylliseksi myös toisen miehen törkeään pahoinpitelyyn. Rikos tapahtui Oulussa tammikuussa 2017. Myös tässä teossa hän oli käyttänyt veistä ja aiheuttanut 5-7 sentin mittaisen haavan uhrilleen.



Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.