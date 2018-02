Seurakunnan entinen leirikeskus saa uuden elämän – lavatanssit palaavat Hietasaareen kesällä

Viime vuonna omistajaa vaihtanut Hietasaaren leirikeskus muuntautuu kevään aikana hostelliksi, kokous- ja juhlatiloiksi ja tapahtumapaikaksi. Toiminta aiotaan avata suurelle yleisölle kesäksi.

Uuden toiminnan takana on viestintä- ja markkinointialalta yrittäjiksi hypänneiden Karri Oikarisen ja Katriina Karjalaisen yritys Ilo Oulu Oy.

Oikarinen ja Karjalainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, vaan heitä pyydettiin molempia tahoiltaan kehittämään leirikeskukseen toimintaa.

– Rakennukset omistava kiinteistöyhtiö otti yhteyttä ja kysyi, lähtisinkö tällaiseen mukaan, Oikarinen kertoo.

Ilo Oulu Oy on vuokrannut tilat Kiinteistöyhtiö Oy Villa Unelmalta, joka osti leirikeskuksen Oulun seurakuntayhtymällä viime syksynä yli 200 000 eurolla.

– Pihapiiriin tulee kokous- ja juhlatiloja sekä hostelli, Oikarinen kuvailee.

Kesällä Ilon pihamaalle kasataan tapahtumateltta. Kokoa teltalta löytyy 20x30 metriä, eli sinne mahtuu kerralla tuhat henkilöä.

– Siellä aiotaan järjestää kesällä keikkoja ja lavatansseja, eli tanssit palaavat Hietasaareen, Oikarinen maalailee.

Kesäksi ohjelmaan on kaavailtu kerran viikossa levytansseja, kerran viikossa lavatansseja sekä viikonlopuiksi tapahtumia ja konsertteja.

– Haluamme avata tämän tilan kaupunkilaisille, Karjalainen kuvailee.

Pientä pintaremonttia

Hostelli sijoittuu leirikeskuksen majoitustiloina toimineeseen rakennukseen. Paikkoja tulee kaikkiaan 48 yöpyjälle.

Yöpyjien käyttöön jäävät seurakunnankin käytössä olleet kerrossängyt. KUVA: Pekka Peura

– Avaimet ja lukot vain puuttuvat, muuten huoneet ovat valmiita yöpymiseen vaikka heti, Oikarinen toteaa.

Ilossa ei kuitenkaan myydä vuodepaikkoja, kuten tavallisessa hostellissa, vaan majoitus myydään huoneittain. Tulossa on 1, 4 ja 6 hengen huoneita, joiden hinnat liikkuvat 44-99 euron hintahaarukassa.

Yrittäjien mukaan mitään korkeatasoista high-end -majoitusta ei ole luvassa, vaan leirikeskuksen tunnelma säilyy. Pientä päivitystä tiloihin on jo tehty, ja lisää pintaremonttia on tulossa kevään aikana.

Päärakennuksen vihertävät muovilattiat on alkukevään aikana vaihdettu siistiin harmaaseen laminaattiin ja vihreät seinät ovat saaneet pinnalleen valkoisen maalikerroksen.

– Jätimme silti vanhaa henkeä tänne, Oikarinen kuvailee.

Leirikeskuksen saunat ovat melko uusia. KUVA: Pekka Peura

Rakennukset olivat Oikarisen ja Karjalaisen mukaan hyvässä kunnossa, eikä suuria remontteja tarvita.

– Seurakunta on pitänyt hyvää huolta tiloista, Karjalainen toteaa.

Tontilla sijaitsevan vanhan huvilan käyttötarkoitus on vielä auki. Huvila on suojeltu ja se on talvisin kylmillään.

– Keväämpänä tarkastellaan sen kuntoa ja mietitään tarkemmin, Oikarinen sanoo.