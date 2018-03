Samu Forsblom on Oulun uusi kulttuurijohtaja

Onnea. Ja nyt laitat Samu Smartum-kortin ominaisuuteen kulttuurimahdollisuudet. Oulu ei voi muutoin alkaa kulttuurikaupungiksi! Kulttuuri on alasajettu hyvinvoinnin mahdollisuus Oulussa, vain liikuntaa tuetaan ja paaaaljon. Se on väärin, koska ihminen voi paljon paremmin, jos hän on henkisesti ja kulttuurisesti avoin ja osallistuva. Liikuntaa voi harrastaa vaikka yksin.