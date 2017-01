Robottimiehen 3,1-metrinen taidonnäyte esittelyssä yliopistolla – Jani Lehtovirta astuu yritystoimintaan

Robottipuvuistaan tunnettu Jani Lehtovirta esittelee Oulun yliopiston Pesti-päivillä ylpeänä uutta saavutustaan: 3,1-metristä Teraleon-showrobottia.

– Suuren kokonsa lisäksi robotissa on 50 servomoottoria ja 20 metriä ledinauhaa, Lehtovirta sanoo.

Scifi-henkinen, Robocop-tyyliä huokuva massiivinen robotti on vaikuttava näky. Lehtovirran lisäksi robottia on ollut tekemässä 20-henkinen työryhmä, ja näinä päivinä tulee vuosi täyteen ensimmäisestä rakennuspäivästä.

– Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2015 ja silloin aloin kerätä työryhmää omista opiskelukavereista ja uusista opiskelijoista. Tiimistä tuli todellinen unelmatiimi. Suurin osa on sähkötekniikan opiskelijoita, mutta meillä oli myös kaksi tietotekniikan opiskelijaa sekä yksi abiturientti, Lehtovirta sanoo.

Jani Lehtovirran uusin robotti on 3,1 metriä korkea Teraleon-showrobotti. Lehtovirta ei halua esiintyä kasvoillaan julkisuudessa, vaikka nimellään niin tekeekin. "Se on keino pitää robottielämä ja yksityiselämä erillään", Lehtovirta sanoo. KUVA: Janne-Pekka Manninen

Robotissa on kolmenväristä valoa, mutta siihen voi myöhemmin koodata mitä vain väriyhdistelmiä. Nyt robotin sininen väri on stand by -moodi, jossa robotin "aseet" ovat piilossa ja robotti lepotilassa. Punainen ja vihreä moodi ovat sitten erilaisia tiloja, jossa robotin aseet tulevat esiin, pää kääntyy, erilaiset luukut avautuvat ja niin edelleen. Robotti myös liikkuu liukuen lattiaa pitkin, mutta Pesti-päivillä tila on liian ahdas siihen.

– Sen jalat eivät nouse, mutta se on renkailla ja se liikkuu liukumalla, moonwalkkaamalla, Lehtovirta nauraa.



Yliopisto on tukenut Lehtovirran robotinrakennusta. Lisäksi Yle on ollut mukana rahoituskampanjan muodossa sekä tehnyt robotin rakentamisen vaiheista myös dokumentin.

– Oli meillä kaikenlaista vastustusta. Viimeinen yö ennen deadlinea meni puoli kolmeen saakka. Ohjausyksiköt hajosivat ja yhden tiimiläisen tietokonekin hajosi ja silloin kyllä meinasi usko loppua, mutta lopulta kaikki onnistui.

Lehtovirralla on jatkosuunnitelmia robottien suhteen, joskin mies aikoo nyt hetken hengähtää ja nauttia valmiista robotista. Lisäksi luvassa on askel yritysmaailmaan.

– Ensi maanantaina firmamme nimeltä Buutti starttaa. Sen tarkoitus on tarjota koodaus- ja robotiikkakerhotomintaa. Se on kaikille avoin ja innostuneet voivat tehdä koodauksesta tai robotiikasta itselleen harrastuksen tai vaikka jopa ammati, Lehtovirta sanoo.

Robottia esiteltiin tänään Oulun yliopiston Facebookissa suorassa lähetyksessä (ei välttämättä toimi kaikilla selaimilla):