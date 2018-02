Raksilan puoleisen Asemanseudun kaavoitus alkamassa – monitoimiareena, näyttelytiloja vai pelkkiä asuntoja? Katso video

Alustavassa hahmotelmassa mukana myös sisähuvipuisto, Tietomaa ja joulupukkimaa.

VR Yhtymä Oy ja Senaatti-kiinteistöt jättävät piakkoin aloitteen asemakaavamuutoksesta, joka koskee niin sanottua Oulun Ratapihan aluetta. Mukana on myös Liikennevirasto.

Alue on suurelta osin sama, josta käytiin Asemanseudun arkkitehtuurikilpailu.

Lähteekö Oulu mukaan selvittämään vaihtoehtoja Ratapihan (Asemanseudun) tapahtuma- ja elämyskeskuksesta?

Asia on tulossa ensi viikon tiistaina Oulun yhdyskunta- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn. Päätösesitys kaupunginhallitukselle on, että näin tehdään.

Alueen maanomistajat (Senaattikiinteistöt, VR yhtymä ja liikennevirasto) ovat tähän mennessä omalla kustannuksellaan tehneet luonnoksia, joiden laajuus on vaihdellut 70 000–180 000 neliön välillä. Mukana on myös ratkaisuja, joista tapahtuma- ja elämyskeskus puuttuu eli alueella olisi käytännössä vain asuntoja.

Yhdyskuntalautakunnan listalla liitteenä on luonnos 150 000 neliön kokonaisuudesta, joissa asuntojen lisäksi on mukana monitoimiareena, näyttelytiloja, hotelli, ravintola ja bussiterminaali. Mielenkiintoa herättävät erityisesti näyttelytilojen mahdollinen sisältö: sisähuvipuisto, Tietomaa ja joulupukkimaa. Kaikkinensa näyttelytiloille on luonnoksessa varattu 6 000 neliötä.

Monitoimiareena lohkaisisi tästä Ratapiha-luonnoksesta 28 000 neliötä ja siihen sisältyisi monikäyttöinen 8 000 – 10 000 katsojan areena. Oulun yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki korostaa, että kyseessä on vasta hahmotelma, yksi vaihtoehto, miten tila voitaisiin jakaa. Lopullinen se ei ole.

Tästä vaihtoehdosta on olemassa myös video, jonka voi katsoa ohesta.

Aluetta on pidetty suurena mahdollisuutena lisätä kaupungin vetovoimaa. Tällä hetkellä Raksilan puoleinen asemanseutu on suurimmaksi osaksi tasaista aukeaa, lähes tyhjä kohta kaupungin keskustassa. Muun muassa Museo- ja tiedekeskus Luupin kokonaisratkaisussa on viitattu alueeseen.

Kaupunki ei päätä tässä vaiheessa muusta kuin osallistumisesta vaihtoehtojen selvittämiseen.