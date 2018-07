Qstock tuo kiertoreittejä ja muuttaa pysäköintialueita – Raatin uimahalli suljetaan jo keskiviikkona

Paljonko suora tuotto on hyvin kapeakatseinen tarkastelutapa. Bisnes pyörii niin festivaalijärjestäjillä kuin hotelleilla, ravintoloilla, takseilla ja muillakin yrityksillä, jotka maksavat myynnistään veroja ja valtio tilittää yhteisöveroina osan kaupungille. Ihmisillä on myös töitä, josta heille maksetaan palkkaa, josta peritään veroja ja josta ihmiset käyttävät rahaa kaupoissa asioimiseen ja palveluiden käyttämiseen. Muistetaan myös erilaisten festivaalien, tapahtumien, urheiluseurojen ja kulttuurilaitosten tuoma epäsuora maine- ja markkinointihyöty, joita on rahassa hankala mitata. Niin ja kyllä se festivaalijärjestäjä hinnaston mukaisen vuokran alueesta maksaa. Kuinka paljon muuten maksoi Raatin uudelleenrakennus, jotta voit käydä polskimassa? Kuinka paljon upotettiin rahaa Raksilan uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen? Ulkona on ensi viikollakin kunnon helle, joten jos uimisen himo on noin kova, tarkenee polskia Nallikarissa tai Tuiran uimarannallakin.