Qstock 2018 -ohjelma: Katso tästä esiintyjät ja aikataulut

Qstockin tämän kesän ohjelma on valmis. Qstock pidetään tänä vuonna Raatin ja Kuusisaaren alueella 27.-28. heinäkuuta. Festivaalin pääesiintyjiä ovat tänä vuonna Cheek, Hurts (UK), Lily Allen (UK), Bad Religion (US) ja The Rasmus.

Festivaalilla on tänä vuonna enemmän esiintyjiä kuin koskaan aikaisemmin. Alueelle pääsee aikaisemmin perjantaina ja lauantaina.

Rytmirannalla nähdään muun muassa Don Johnson Big Band, Stig Dogg, Scandinavian Music Group, Atomirotta ja Olavi Uusivirta. Oulu-lavalla esiintyvät muun muassa The Psycho Season, Verikalpa, Get In ja SANA.

Perjantai 27. heinäkuuta (portit 13-02)

Päälava

15:00-16:00 Stam1na

17:00-18:00 Jenni Vartiainen

19:00-20:00 JVG

21:00-22:15 Lily Allen (UK)

23:15-00:30 Hurts (UK)

Kaleva-lava

16:00-17:00 Roope Salminen & Koirat

18:00-19:00 Beast In Black

20:00-21:00 Hardcore Superstar (SE)

22:15-23:15 Mikael Gabriel

Rytmiranta

15:00-16:00 Ruudolf

17:00-18:00 Reino Nordin

19:00-20:00 Scandinavian Music Group

21:00-22:00 Gasellit

23:30-00:30 Atomirotta

Sirkusteltta

14:00-15:00 Maj Karma

16:00-17:00 CMX

18:00-19:00 Vesta

20:00-21:00 Neon 2

22:15-23:15 S-Tool

Koomalava

15:00-16:00 Shiraz Lane

17:00-18:00 Fear Of Domination

19:00-20:00 Dream State (UK)

21:00-22:00 K-X-P

23:30-00:30 Radiopuhelimet

Oulu-lava

16:00-16:45 The Psycho Season

18:00-18:45 Vuoksi

20:00-20:45 Verikalpa

22:15-23:00 Cyril Awakens

Lauantai 28. heinäkuuta (portit 11-02)

Päälava

13:00-14:00 Saara Aalto

15:00-16:00 Ellinoora

17:00-18:00 Kaija Koo

19:00-20:00 The Rasmus

21:00-22:15 Bad Religion (US)

23:15-00:30 Cheek

Kaleva-lava

11:30-13:00 The Comedians (Stand Up Show & Live Cover Band)

14:00-15:00 Redrama

16:00-17:00 Michael Monroe

18:00-19:00 Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

20:00-21:00 Elastinen

22:15-23:15 Amorphis

Rytmiranta

13:00-14:00 Stig Dogg

15:00-16:00 Satellite Stories

17:00-18:00 Raappana

19:00-20:00 Pyhimys

21:15-22:15 Don Johnson Big Band

23:30-00:30 Olavi Uusivirta

Sirkusteltta

12:00-13:00 Ida Paul & Kalle Lindroth

14:00-15:00 Blind Channel

16:00-17:00 Paperi T

18:00-19:00 Von Hertzen Brothers

20:00-21:00 Dagny (NO)

22:15-23:15 Disco Ensemble

Koomalava

13:00-14:00 Litku Klemetti

15:00-16:00 Qstockin olkkarissa: Tuohimaa

17:00-18:00 Defecto (DK)

19:00-20:00 Flat Earth

21:00-22:00 SOFA

23:30-00:30 Cyhra (SE)

Oulu-lava

14:00-14:45 Lanai

16:00-16:45 Get In

18:00-18:45 Art Effects

20:00-20:45 Mors Subita

22:15-23:00 SANA