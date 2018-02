Poliisi: Seuralaispalveluja tarjonneiden naisten ryöstöistä epäilty mies kiinni Oulussa - uhkasi isolla veitsellä

Poliisi on ottanut viikonvaihteessa Oulussa kiinni miehen, jota epäillään useiden seuralaispalveluja tarjonneiden ulkomaalaisten naisten ryöstöistä ja ryöstön yrityksistä.



Käräjäoikeus vangitsi 28-vuotiaan miehen poliisin vaatimuksesta tiistaina.

Hän on tunnustanut teot kuulusteluissa, poliisi kertoo.



Epäillyt teot ovat tapahtuneet tammikuun ja helmikuun aikana Oulun keskustan liepeillä sijaitsevissa yksityisasunnoissa.



Epäilty on poliisin mukaan noudattanut aina samaa kaavaa: etsinyt naisia netti-ilmoituksista ja sopinut sitten kunkin naisen kanssa tapaamisen asuntoon ensin puhelimessa.

Asuntoon päästyään hän on uhannut uhria suurikokoisella veitsellä. Hän on saanut naisilta saaliikseen käteistä rahaa ja muuta omaisuutta.



Epäilty mies ei ole vahingoittanut naisia ryöstöjen yhteydessä.



Tiedossa on kolme miehen kohteeksi joutunutta naista, mutta on mahdollista että rikosten uhreja on enemmänkin, kertoo rikoskomisario Jussi Hyrkäs Kalevalle.



Mies on asunut Suomessa jo pidempään, mutta ei ole Suomen kansalainen, Hyrkäs kertoo.

Hänellä on aiempaa rikoshistoriaa.



Mies saatiin kiinni poliisin omien tutkimusten perusteella.