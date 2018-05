Poliisi aloittaa nopeuksien tehovalvonnan Pohjantien työmaa-alueella - Keväällä joka valvontakerralla kuvattu kymmeniä ylinopeutta ajavia

Jatkuva kameravalvonta vaan jokaiselle työmaapätkälle. Moni autoilija luulee olevansa asiantuntijoita viisaampia, unohdetaan, että sekin on jonkun ammattilaisen työ määritellä nuo nopeusrajoitukset ja ne aina perustuvat johonkin faktaan, niihin on syy. Ne syyt eivät välttämättä näy heti autoilijalle, joka mielellään esiintyy besserwisserinä ja toteaa, että tietää itse paremmin. Joko selitellään, ettei siellä siihen aikaan ole työntekijöitä tai eihän tie siitä kohtaa ole kavennettu tai eihän siinä ole asfaltti poikki. Miltähän heistä tuntuisi, jos joku asiaa tuntematon tulisi hääräämään heidän työmailleen ja viisastelemaan? Antaa ammattilaisten tehdä työnsä, jokainen omansa. Työmaiden riskejä on paljon muitakin kuin ne ilmiselvästi näkyvät. Minäkin ei-teknisenä naisena osaan arvata, että työmaa-alueella tiellä voi olla irtoainesta, joka korkeissa nopeuksissa ja kaistoja vaihdellessa saattaa kimmota tuulilasiin tai työntekijöihin. Osaan myös arvata, ettei tie välttämättä kestä samaa rasitusta työmaa-alueella vaikka näyttää ihan ehjältä ja hyväkuntoiselta, siiihen kohdistuu siellä monenlaista rasitetta. Enempää en viitsi arvailla, minulla ei ole auktoriteettikammoa eikä minun ole vaikea noudattaa ohjeita, uskon asiantuntijoihin.