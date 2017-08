Pohjois-Pohjanmaalla tarve vähentää 130 vuodepaikkaa, kovin paine Koillismaalle

Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelua koskeva loppuraportti julkistettiin kansalaisten arvioitavaksi vasta torstaina.

Raportti kertottiin etukäteen maakunnan kuntapäättäjille, jotka kävivät somessa jo keskiviikkona vilkasta keskustelua aiheesta.

PoPSTer-hankkeen selvityshenkilö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen kuvailee kuntapäättäjiltä saatua palautetta myönteiseksi.

Keskustelua herätti erityisesti sairaala- ja vuodeosastopaikkojen sijoittuminen maakunnan eri alueille.

Jokaiseen maakunnan kuntaan esitetään jätettäväksi joko hyvinvointikeskus tai -asema, josta ihminen saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Raportissa esitetään vähennettävän koko maakunnan alueelta sairaala- ja vuodeosastojen vuodepaikkojen määrää 130 kappaleella vuoteen 2030 mennessä. Pohjalukuna ovat vuoden 2016 vuodepaikat 825 kappaletta.

Kovin paine sairaansijojen vähentämiseen on Koillismaalla, jossa tulevaisuuden vähennystarve on 42 paikkaa 91:stä. Vuoden 2030 jälkeen Koillismaalla olisi enää 49 vuodepaikkaa. Vähennysprosentti on 46,2.

Kappalemääräisesti kovin vähennystarve on raportin mukaan kuitenkin Jokilaaksossa, josta tuleva maakunta leikkaa 61 vuodepaikkaa, jos raportin suositus otetaan huomioon.

Vuonna 2030 Jokilaaksosta löytyisi 158 vuodepaikkaa nykyisen 219 vuodepaikan sijaan. Vähennysprosentti on 27,9.

Rannikkokunnissa Raahe keskuspaikkana löytyy nykyään 136 vuodepaikkaa. Niistä ollaan vähentämässä 26 kappaletta. Vähennysprosentti on 19,1.

Oulusta ja ympäristökunnista löytyy kuntien sairaaloista ja vuodeosastoilta yhteensä 469 vuodepaikkaa, joista ollaan vähentämässä yksi vuoteen 2030.

Raportti löytyy nettiosoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster.