Ei kiitos.

Jo kaupan hyllyllä ovat liian kalliita. Liki neljä euroa 0,33 litran pullolta on hurja hinta.

Lisäksi pienpanimoilla on uskottavuusongelma tuotteen laadun ja sen tasaisuuden suhteen: Mistä ihmeestä kuluttaja tietää, millaisesta oluesta maksaa? Isojen panimoiden tuotteet ovat tasalaatuisia ja huomattavasti halvempia.

Taannoin maksoin maltaita ostaessani erään pienen suomalaisen pienpanimon esb-olutta. Huonoksi sijoitukseksi osoittautui: valtava humalointi peitti kaiken muun alleen. Tekijöillä on ollut enemmän intoa kuin taitoa. Toista kertaa en maksa pelkästä kokeilusta.