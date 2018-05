Pelkästään positiivista palautetta palkatuista työntekijöistä – Startup Refugees auttaa maahanmuuttajia työllistymään Oulun seudulla

Startup Refugees on saatellut Oulun seudulla töihin jo 34 maahanmuuttajaa.

Ensimmäinen opettelee työvaiheet ja opettaa sen jälkeen uusia.

Waleed Hlawaje on onnellinen mies. Hän on juuri saanut kesätöitä rekrytointifirman kautta. Samalla hän on yksi toistaiseksi 34 maahanmuuttajasta, joita Startup Refugees -yhteisö on auttanut työllistymään Oulun seudulla.

– Olen itsekin näistä tuloksista riemuissani. 34 eikä yhtään negatiivista palautetta ole tullut meidän kauttamme työllistyneistä henkilöistä, kertoo maahanmuuttajia tukevan Startup Refugeesin aluepäällikkö Matleena Aarikallio.

Hän on ottanut viime syksystä lähtien yhteyksiä yrityksiin ja järjestänyt tapaamisia. Oulussa on laadittu työnhakijaprofiili toistaiseksi noin 350 tulokkaasta. Kymmenkunta heistä on hakenut työperäistä oleskelulupaa.

– Alku oli vaikeaa, rekrytointi on hirveän hidasta.

Aarikallio on kuitenkin toiveikas.

– Jossain kohtaa voisi kääntyä niin päin, että meille soitetaan ja kysytään, että teillä on kuulemma ne kaupungin sitkeimmät työmiehet. Tulisiko heitä meidänkin firmaamme?

Töitä on toistaiseksi tarjottu varsinkin teollisuudesta ja rakennusalalta. Myös siivoojia on kysytty. Oulun lisäksi maahanmuuttajia rekrytoineita työnantajia on Haapajärvellä ja Sievissä.

Osalla yrityksistä on ollut vaikeuksia saada suomalaisia tekijöitä. Yrittäjien piirissä onkin ymmärretty, että kun yksi ensin oppii työvaiheet, on hänen avullaan hyvä ohjeistaa muita.

– Tiedostetaan se, että tulevaisuudessa väkeä tulee olemaan enempikin. Se helpottaa rekrytointia, sanoo Aarikallio.