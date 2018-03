Oulussa on kysyntää koodareille – it-firmat kärsivät osaajapulasta

Olet aivan oikeassa. Tämä firma tekee oikein. Työttöminä on paljon henkilöitä joilla olisi työintoa mutta eivät pääse töihin kun työkokemusta on vähän. Työnantaja kun vaatii aina työkokemusta paljon. Työantajien pitäisi uskaltaa panostaa myös näihin joilla on vähän työkokemusta eikä valita aina sen jolla on monta vuotta kokemusta.