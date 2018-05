Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen sai kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon - "Nuori kirkon johtaja perinteisellä miesjohtajien alueella"

Oulun tuomiorovasti Satu Saariselle on myönnetty kirkon tasa-arvopalkinto. Palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Päätöksen palkinnosta teki kirkkohallituksen täysistunto.

Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Sen saaja saa itse valita, mihin tasa-arvoa edistävään kohteeseen summa laitetaan. Saarinen aikoo kohdistaa palkintorahat Vuolle Setlementin Oulun Tyttöjen ja Poikien talojen seksuaalikasvatustyöhön.

– Pohjois-Pohjanmaalla on tähän työhön aivan erityinen alueellinen tarve. Muun muassa kouluterveyskyselyissä ja Tyttöjen talojen tekemässä kartoituksessa on noussut esiin seksuaalisuutta rikkovien väkivallan tekojen yleisyys kaikkien sukupuolten kohdalla, Saarinen sanoo.

Palkintoperusteissa korostettiin erityisesti Saarisen työtä sukupuolten tasa-arvon edistämisen hyväksi.

– Satu Saarinen on tutkinut väitöskirjassaan naisten asemaa kirkossa ja rohkeasti puolustanut sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssä. Saarisen valinta istuu hyvin vuoteen 2018, jolloin on kulunut 30 vuotta pappisviran avaamisesta naisille. Saarinen on nuori kirkon johtaja alueella, joka on perinteisesti ollut miesjohtajien aluetta, kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus kertoo palkintoperusteista.

Kirkkohallitus perusti tasa-arvopalkinnon vuonna 2017. Se myönnetään jatkossa joka toinen vuosi.