Oulun tuomiokirkon kellon näyttämään voi taas uskoa: Rikki ollut kello saatiin korjattua - hajonnut osa paikannettiin

Oulun tuomiokirkon kello näyttää taas oikein aikaa kaupunkilaisille. Joulukuussa rikki mennyt aikakello on saatu korjattu, kertoo Oulun seurakuntayhtymä.

Hajottuaan kello oli jämähtänyt näyttämään kello 17.40:tä.



Kellon pysähtymisen syynä oli heilurin vanhan jousen katkeaminen. Jousen vaihtamisen yhteydessä kellosta huollettiin myös muita kuluvia osia.



Kellon korjauksesta vastanneen Suveko Oy:n Petri Korhosen mukaan tuomiokirkon kellon kaltaisen kellon peruskorjaus on tarpeen tehdä noin 30 vuoden välein, mutta kuluvia osia voi joutua vaihtamaan muutaman vuoden välein.



Kello on valmistettu vuonna 1845, eli se on näyttänyt aikaa 173 vuotta.

Oulun tuomiokirkon kellolla on museoarvoa, sillä yhtä vanhoja Suomessa valmistettuja tornikelloja ei ole monia jäljellä, kertoo seurakuntayhtymä.

Kellon on tehnyt ilmajokelainen Juho Yli-Könni.

Kello on ollut alun perin Oulun kaupungin hankinta ja kaupunki lahjoitti sen Oulun seurakunnille vuonna 2015.

Kellotaulut ovat halkaisijaltaan noin 2,5 metriä ja viisarit noin metriset.

Kuten iästä voi arvata, kello on peruskorjattu moneen kertaan: vuosina 1925, 1978 ja viimeksi vuonna 2015.

Viimeisimmässä kunnostuksessa pyrittiin siihen, että koneisto ei olisi enää niin altis säälle. Aiemmin lämpötilaerot vaikuttivat heilurin liikkeisiin ja sitä kautta oikeassa ajassa pysymiseen.

Ennen tätä korjausta kello alkoi kylmällä ilmalla jätättää ja vastaavasti edistää, kun ilma oli lämmin.