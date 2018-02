Oulun ravit siirretään väliaikaisesti Ylivieskaan – "Ikävä alku tälle vuodelle, mutta ei tämä meidän toimintaa lopeta"

Oulun raviradan kalenterissa olevat lähiaikojen ravit ajetaan tulipalon aiheuttamien vahinkojen vuoksi Ylivieskan raviradalla, kertoo Oulun ravirataa pyörittävän Pohjolan Hevosystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson. Ylivieskassa on Oulun raviradan ystävyysrata.

Tuli tuhosi katsomorakennuksen toisessa kerroksessa olevat toimistotilat. Tiloissa oli muun muassa kaikki ravilähetyksiin tarvittava tekniikka, kuten kuvauskalustoa.

Alakerran yleisötiloihin tuli vesi- ja savuvahinkoja. Tiistain aikana selvitetään vahinkojen laajuus ja korjaustarpeet.

Eriksson ei osaa vielä arvioida vahinkojen euromääräistä suuruutta. Rakennus on täysarvovakuutettu.

Katsomon pintaremonttiin oli jo varattu tälle vuodelle 150 000 euro määräraha.

– Nyt tulee isompi remontti ja puhutaan ihan eri summista, Eriksson sanoo.

Mutkia juhlavuoden suunnitelmiin

Oulun ravirata on Suomen vanhin samalla paikalla toimiva ravirata. Tänä vuonna sillä on 110-vuotisjuhlavuosi.

– Tämä on ikävä alku tälle vuodelle. Harmittaa melko lailla, kun meillä on juuri alkanut Tampereen kanssa yhtä aikaa Magic Monday -ravit ja muutenkin meillä on paljon hyvää toimintaa. Mutta ei tämä missään nimessä meidän toimintaa lopeta, Eriksson painottaa.

Äimärautiolla järjestettiin ravit eilen illalla. Erikssonin mukaan viimeiset työntekijät poistuivat paikalta kello 22 aikaan. Palosta tuli hälytys kello kahden aikaan yöllä.

Katso kuvia ja video tulipalosta.