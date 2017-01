Oulun käräjäoikeuden 1. istuntosali on asetettu välittömään käyttökieltoon. Syynä on poliisitalon remontti, joka on heikentänyt istuntosalin sisäilmaa merkittävästi.

Istuntosali sijaitsee oikeustalon ja poliisitalon rajapinnassa.

Laamanni Antti Savelan mukaan poliisitalon remontissa syntyviä epäpuhtauksia on päässyt kulkeutumaan istuntosalin puolelle. Istuntosalin ilma ei ole parantunut riittävästi vaikka tiloja on siivottu, oikeustalon ja poliisitalon välistä tiiviyttä parannettu ja salin ilmastointia tehostettu.

Oulun käräjäoikeudessa parhaillaan menossa olevan laitonta maahanmuuttoa koskevan rikosasian pääkäsittelyä jatketaankin tilanteen vuoksi keskiviikosta alkaen Kemissä Kemi-Tornion käräjäoikeuden tiloissa.

Rikosasian käsittelyssä on niin paljon osallisia, että sitä ei mahduta istumaan Oulun käräjäoikeuden muissa istuntosaleissa.