Oulun liikenneinsinööri pyöräili kuukauden Hollannissa – "Meidän pitäisi päästä eroon siitä, että liikennettä suunnitellaan ensisijaisesti autoille"

Valitettavasti uskon että muutaman hetken kuluttua mielipide on toinen, kyllä se kääntyy koska oulu on varsinkin yksityisautoilun kaupunki.

Esimerkkejä: suunnitellaan poistattavaksi suojateitä koska ne on häirinneet autoilijoiden kulkua kun joutuvat varomaan yllättäviä jalankulkijoita. Puhutaan kauniisti joukkoliikenteen parantamisesta mutta pysytään vanhakantaisessa "kaikki kulkee keskustan kautta" ja esim kehälinjat on kauhistus. Pyöräteiden kunto on huono ja niiden puhdistus prioriteetti on alin mahdollinen. Kun tehdään parannuspyyntöjä paikkoihin jossa on kevyenliikenteen väylän kautta oikaisevan autoreitin estämiseksi todetaan että ei voi mitään tehdä koska ei ole näyttöä autoilusta ja siihen täytyy tehdä monikerroksinen ehdotus.

Kyllä sanat on kauniita mutta kyllä oulussa prioriteetti listan kärjessä on auto ja kuinka autoilua helpotetaan. Onhan oulussa yleinen vitsinaihe "joukkoliikennekatu" jota ajaa viisi paikkaiset bussit koko ajan.