Oulun kaupungintaloon joudutaan tekemään aiemmin suunniteltua huomattavasti laajempi remontti. Remontin on tarkoitus käynnistyä ensi vuodenvaihteessa, ja talon noin sata työntekijää voivat joutua väistötiloihin jopa vuoden ajaksi.

Syksyllä kerrottiin, että kaupungintalossa aloitetaan lattiaremontti, kun talon materiaaleissa kuten linoleum-matoissa ja talon rakenteissa paljastui ongelmia. Tutkimukset käynnistyivät työntekijöiden sisäilmaoireilusta viime kesänä.

Sen jälkeen jatkotutkimuksia on tehty pistokokeilla välipohjarakenteisiin ja kantaviin rakenteisiin. Paljastui, että remontissa joudutaan uusimaan kaupungintalon välipohjarakenteet.

– Tutkimuksia jatkettiin, koska haluttiin varmistaa, että remontin yhteydessä oireita aiheuttavat ongelmat todella saadaan korjattua, sanoo konsernipalveluiden johtaja Ari Heikkinen.

Heikkisen mukaan ongelman laajuus aiheuttaa odotettua suuremman remontin, mikä venyy huomattavasti.

– Kun kyse oli pelkästä lattiaremontista, puhuttiin muutamasta kuukaudesta. Nyt voi sanoa, että remonttiin menee vuosi, ellei pidempäänkin, Heikkinen sanoo.

Korjaussuunnitelma valmistuu syksyllä

Remontin kustannuksista ei ole vielä täsmällistä arviota, mutta on selvää, että summat nousevat odotettua suuremmiksi. Kaupungintalossa on noin sata ihmistä, jotka siirtvät väistötiloihin.

– Väistötiloista on ajatuksia ja ensisijaisesti yritetään sijoittaa työntekijät kaupungin omiin tiloihin. Tämäkin täsmentyy vielä kevään aikana, parempi kun en vielä spekuloi enempää, Heikkinen sanoo.

Kaupungintalon toiminta päätöksentekoa myöten voidaan Heikkisen mukaan järjestää ensi vuoden alusta muualla. Tällä välin työntekijät voivat hakeutua muihin työtiloihin, jos tarvetta ilmenee.

– Ohjeistus on sama kuin tähänkin asti. Työterveyden kanssa katsotaan, mikä on tilanne, ja jos on tarvetta, osoitetaan työntekijälle työpiste muualta tai käytetään etätyömahdollisuuksia. Näitä ratkaisuja on tänäkin talvena sovellettu, Heikkinen sanoo.

Korjaussuunnitelman tekeminen käynnistyy välittömästi. Sen arvioidaan valmistuvan ensi syksynä. Kaupungintalo on suojeltu rakennus ja suunnitelmat tehdään yhdessä Museoviraston kanssa.

Oulun kaupungintalo on rakennettu vuonna 1886. Se on peruskorjattu vuosina 1978-1981 sekä 2009-2010 eli viimeksi alle kymmenen vuotta sitten.