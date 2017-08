Oululainen Specim sai 3,5 miljoonaa euroa kasvurahaa

Oululainen Specim eli Spectral Imaging Oy on saanut 3,5 miljoonan euron pääomasijoituksen suomalaiselta pääomasijoitusyhtiöltä Bocapilta.

Sijoituksen avulla Specim aikoo kiihdyttää kasvuaan ja kehittää myyntiä ja markkinointia.

Yli 95 prosenttia yrityksen myynnistä menee vientiin.

Viime vuonna liikevaihto oli vajaat 9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna yrityksen tavoitteena on yli 10 miljoonan euron liikevaihto. Tavoitteena on tuplata liikevaihto viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Specimin koko henkilöstö eli 55 henkilöä on nyt Oulussa.

Yhtiön perustajiin kuuluva johtaja Esko Herrala arvioi, että vuoden kuluessa voitaisiin palkata yhteensä 5–10 henkilöä tuotantoon ja markkinointiin lisää.

– Yritys on perustettu 1995. Sinänsä meillä on jo markkinat ja tuotteita menee jopa 40 maahan. Myynti ja markkinointi on avainasemassa uusien tuotteiden kanssa, Herrala sanoo.

Specim kehittää ja valmistaa kuvantamiseen liittyviä kameroita, joita käytetään muun muassa teollisuudessa, ympäristövalvonnassa ja puolustushallinnossa.