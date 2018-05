Oulu täyttyy tapahtumista viikonloppuna – lauantaina kirppistellään, moottoripyöräillään ja hölkätään, katso vaikutukset liikenteeseen

Oulu on viikonloppuna täynnä tapahtumia. Odotettavissa on, että väkeä on paljon liikkeellä etenkin lauantaina päivällä, jolloin vietetään samaan aikaan Siivouspäivää ja motoristien kevätpäivää sekä juostaan Terwahölkkää. Osa tapahtumista aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin.

Siivouspäivä

Kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin valtakunnallista juhlaa Siivouspäivää vietetään jälleen lauantaina.

Oululaiset voivat pystyttää Siivouspäivänä myyntipisteensä ilman erillistä lupaa kaupungin yleisille alueille kuten jalkakäytäville, puistoihin ja aukioille, kunhan noudattavat Oulun kaupungin ohjeita. Katso Oulun kaupungin ohjeet Siivouspäivään.

Terwahölkkä

Terwahölkän ja -maratonin eri matkoja juostaan lauantaina koko päivän ajan. Tapahtumaan on ennakkoon ilmoittautunut 1886 juoksijaa, joista maratonille 226, puolimaratonille 1014, kympille 602 ja uudelle neljän kilometrin pyrähdykselle 44.

Tapahtuma vaikuttaa niin ajoneuvo- kuin kevyeen liikenteeseen alla olevan kartan mukaisesti.

KUVA: Oulun kaupunki





Hymyilevän motoristin kevätpäivän kulkue

Motoristit kokoontuvat lauantaina Oulussa Hymyilevän motoristin kevätpäivään. Tapahtumaan liittyvä kulkue etenee Ideaparkista Kuusisaaren. Matkaan lähdetään kello 11.30. Kulkue etenee reittiä: Ritaharjuntie, Raitotie, Alakyläntie, Kemintie, Merikoskenkatu, Merikosken sillat ja Raatintie.

Matkaa motoristeille kertyy yhteensä 10 kilometriä ja kulkue liikkuu nopeudella 30 kilometriä tunnissa. Kulkue katkaisee Merikoskensillan liikenteen noin 30 minuutin ajaksi.

Motoristikulkueen reitti. KUVA: Oulun kaupunki

Satavuotiasta Suomen lippua juhlitaan Linnansaaressa

Suomen lippu täyttää alkuviikosta sata vuotta. Oulussa juhlintaan otetaan varaslähtö sunnuntaina, kun Linnansaaressa otetaan käyttöön uusi lipputanko ja Suomen lippu kello 11.30 alkavassa avoimessa kansalaisjuhlassa.

Uusi lipputanko on 18 metriä korkea. Se on Oulun korkeimpia, ellei jopa korkein. Lipputanko sijaitsee keskeisellä paikalla Linnansaaren kärjessä.

Tilaisuudessa kuullaan musiikkia ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hännisen puhe.

Oulun seudulla on myös useita musiikki- ja kulttuuritapahtumia viikonloppuna.

