Oulu suunnittelee museotoiminnan rajua leikkausta - Hakee samalla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi

Oulu on mikä on - pikkukaupunki, joka leikkii olevansa iso. Jossain vaiheessa, kuten tässäkin tapauksessa, nämä leikit kostautuvat ja kaluttu luu on jäämässä vetäjän käteen. Turha tätä on ihmetellä tässä Arinalandiassa, että tässä käy näin huonosti.

Totuus on tämä.