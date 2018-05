Oulu avaa Spotify-musiikkipalveluun oman tilin - alkuun tarjolla Saara Aaltoa ja oululaista metallia

Oulun kaupunki ottaa käyttöönsä oman Spotify-tilin.

Kaupungin tiedotteen mukaan tili on tiettävästi ensimmäinen Spotifyn virallistama kaupunkiprofiili Suomessa ja ehkä jopa koko maailmassa.



Oulu-nimellä kulkevalla kootaan oululaisesta tai Oulu-aiheisesta musiikista koostuvia soittolistoja.

Kaupunki ryhtyy jakamaan soittolistoja kaupungin muissa kanavissa, kuten nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kyseessä on kokeilu, jolla kaupunki hakee uusia tapoja tuoda oululaista musiikkia esille ja rakentaa oululaisuutta myös musiikin keinoin.

– Oululaisesta musiikista kiinnostuneet voivat myös löytää tilin avulla uutta, kiinnostavaa kuunneltavaa, tiedotteessa sanotaan.

Alkuun Aaltoa ja metallia

Ensimmäinen Oulun tilillä julkaistu soittolista on katsaus Euroviisuissa tällä viikolla kisaavan Saara Aallon musiikkiuraan. Oulunsalosta maailmalle ponnistaneen Aallon kappaleet on poimittu niin, että niitä on jokaiselta artistin levyltä.



Toinen julkaistu soittolista kokoaa yhteen oululaista metallimusiikkia.



– Oulu tunnetaan maailmalla metallimusiikin kaupunkina, joten on luonnollista, että metalli on kärjessä myös Spotify-tilillä. Oulu Metal -listalta löytyy raskaampaa musiikkia laajalta rintamalta historiasta nykypäivään, ja se päivittyy koko ajan, listan koonnut tuottaja Jarkko Halunen kaupungin tapahtuma- ja markkinointiyksiköstä kertoo.



Jatkuvasti päivittyvälle Ajankohtaista Oulusta -listalle kootaan kappaleita, joita oululaiset ja oululaislähtöiset artistit ja bändit ovat viime aikoina julkaisseet.



Oulun Spotify-tilillä ei jaeta yksittäisiä kappaleita eikä seurata Spotifyssä yksittäisiä artisteja. Jotta Oulun jakamia Spotify-listoja voi kuunnella, kuulijalla täytyy olla Spotifyn tunnukset eli joko maksullinen tai maksuton Spotify-tili.



Oulun Spotify-tili löytyy tästä.