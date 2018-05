Oudot ihmiskohtalot kiinnostavat opastetuilla kävelykierroksilla Oulussa – uunituore Kesä Helmi -liite on täynnä kesäisiä tarinoita

Ohikulkijoita ihmetyttää laiskasti väistelevä 70 ihmisen joukko.

– Katsokaa kinttuihinne, ettette kompastu. Ja varokaa sitä oululaista ilmiötä, nimittäin polkupyörää. Niillä on ihan oma elämänsä, ilmoittaa opas Tiina Mikkola kierroksen alkaessa.

Kehotus on oikeutettu. Etenkin, kun parvessa kulkemisen lisäksi keskittymiskyvyn vievät tarinat, jotka testaavat tarkkaan jokaisen osallistujan todellisuudentajua.

On hautausmaalta öisin nousevia haamuja, kaupungintalon salaisia itämaisia huoneita ja kymmenen erilaista kummituskategoriaa. Pahimmat niistä tietenkin paholainen, räyhänhenki ja sijaton sielu.

Kummituksia ja kummallisia kohtaloita -kierros on yksi kuudestatoista Oulussa järjestettävästä kesän kävelykierroksesta. Kierrokset toteuttaa Oulun seudun oppaat ry yhteistyössä GoArcticin kanssa, ja niitä tilaavat BusinessOulu ja Oulun seurakunnat.

Opastetut kävelyt kiinnostavat ihmisiä. Kierrokset vetivät viime kesänä usein yli 100 ihmistä.

Idea kummituskierroksesta sai alkunsa Edinburghin matkalla. Oulun seudun oppaat ry:n entinen puheenjohtaja Tuula Kareinen osallistui siellä vastaavanlaiselle kierrokselle ja ajatteli, että täytyyhän Oulustakin kummituksia ja kummallisia tarinoita löytyä. Kareinen laittoi kotiin saavuttuaan pyörän pyörimään ja kierrokset aloitettiin pian Hautausmaakierrosten jälkeen 2000-luvun alussa. Ne ovat nyt kierroksista suosituimpia.

– Hopea on hyvä keino kammottaa kummituksia. Myös hevosenkenkä, kristalli ja merisuola toimivat, sanoo opas, ja ihmiset nyökyttelevät.

Pysähdysten välissä alkaa supina. Ihmiset punnitsevat kuulemaansa. Yksi pohtii, löytyisiköhän Oulusta kummituskarkottajaa. Toinen toteaa uskovansa tarinat, kun kaverikin kerta uskoo.

Kierroksella oppii myös paljon kiistattomasti totuudenmukaista historiaa. Rakennusten ja asukkaiden kautta esitellään useita merkittäviä aikakausia, tapahtumia ja henkilöitä.

Kierroksen kävijät oppivat Oulun Tuomiokirkon olevan jo viides samalla paikalla ja että Franzenin patsaan lempinimi on mollo, koska vuonna 1881 ihmiset ihmetellä mollottivat Suomen kaikkien aikojen toista patsasta.

Tarinat on kerätty historian kirjoista, elämäkerroista, kylähistoriikeista, saduista ja romaaneista. Kaikki ovat peräisin jostakin kirjallisesta lähteestä.

– Yksikään tarina, mitä me kerromme, ei ole meidän omasta päästämme keksitty. Suomen Opasliiton perusvaatimus on, että kaikki on totta, sanoo Mikkola.

Kierroksella on enimmäkseen keski-ikäisiä, mutta myös muutama lapsi ja nuori.

Kummituskierroksella onkin oppaiden mukaan kaikkein eniten nuorta kävijäkuntaa, sillä jännittävät jutut kutkuttavat.

Oululainen Arja Sarajärvi tuli 12-vuotiaan lapsenlapsensa Jutta Sarajärven kanssa kierrokselle. Viimeksi kävelykierroksella oli tullut käytyä kolme vuotta sitten, jolloin Arja Sarajärvi tutustui Hupisaareen. Sarajärvien mielestä kummituskierros oli mielenkiintoinen ja uudenlainen kokemus.

– Opas oli hyvä ja sää oli juuri sopiva. Vanhempia ihmisiä helle saattoi kylläkin heikottaa. Kierros olisi voinut toki olla hieman ly­hyempi, vaikka puolitoistatuntinen.

Mutta uskovatko Sarajärvet kuulemaansa?

– Kyllä me uskotaan. Vähän pitää tietenkin aina miettiä, ei voi ihan suorilta käsin niellä kaikkea, Arja Sarajärvi sanoo.

Jutta Sarajärven mielestä paras oli tarina Harmaasta Rouvasta, joka kummittelee Rotuaarilla, vaaleanpunaisessa Pallaksen talossa. Rouvaa on nähty ikkunoissa eri kerroksissa, eri aikoina, mutta kukaan ei tiedä kuka hän on. Tarina kertoo, että hän käy silloin tällöin kahvila Bisketissä. Siellä hän pistää ranttaliksi ja heittää korvapuustin tarjoilijaa kohti tai tilaa kaikessa rauhassa metsämarjan väristä Malaga-juomaa ja katoaa sitten.

Arja Sarajärvi olisi kuitenkin toivonut, että kierros olisi sisältänyt myös Oulunlinnan tarinan. Hänelle jäi tunne, että yksi erittäin mielenkiintoinen kohde jäi kierroksen ulkopuolelle.

Mikkolan mukaan kierrokset ovat aina erilaisia, eivätkä kierrettävät kohteetkaan pysy välttämättä samoina.

– Nytkin ihmisiä vaelsi sankoin joukon Qstockiin, ja siksi Linnasaareen ei voinut mennä. Joku ryhmä saattaa taas haluta nähdä jonkun tietyn kohteen. Kaikki tämä tarkoittaa, että aika paljon täytyy olla täällä, että voi lennosta vaihtaa reittiä, sanoo Mikkola ja osoittaa päätään.

Tarinoiden takana on aina kertoja, jonka takana taas on kokonainen kulttuuri käsityksineen ja arvoineen. Kummitustarinat ja kummalliset kohtalot avaa entisaikojen oululaisten tapaa käsitellä maailmaa.

Kirkko ja sen opetukset olivat merkittävässä osassa, rakkaus oli usein repivää ja omaa kotikaupunkia kunnioitettiin.

Huumorikin kukoisti, mutta ehkä hieman eri tavalla kuin nykymaailmassa. Viime aikoina ei ole kuultu kenenkään leiponeen kissaa kalakukon sisään, ja antaneen sitä lahjaksi.

