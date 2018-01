Nyt liukastellaan – rekat jäivät jumiin valtateillä Kemissä ja Kiimingissä, Oulussa lukuisia peltikolareita

Torstain vesisade ja lauhtuminen ovat vetäneet tiet peilijäälle Oulun seudulla ja Meri-Lapissa.

Kemin keskustan eteläpuolella Nelostie oli poikki etelän suuntaan, kun useita rekkoja oli jäänyt jumiin Kemin ja Simon kuntien rajalle.

Lautalastia kuljettanut Jani Niemi kertoo jääneensä tien laitaan odottamaan noin tunniksi. Niemen mukaan tie oli erittäin liukas, ja ajoneuvoyhdistelmä oli liukunut tieltä kohti penkkaa.

Myös Kuusamontie Kiimingistä Kuusamoon päin on erittäin liukas ja liikenne on välillä seisonut Hannusperän kohdalla. Liikennepäivystäjä Marika Saarenpää sanoo, että useita rekkoja oli jäänyt tien varteen odottamaan kunnossapitokalustoa.

Henkilöautolla liikkeellä oleva oululainen Taisto Tyni laski, että Hannuksen Pitkäahon tienhaarassa odotti viisi rekkaa ja kolme rekkaa näkyi kauempana ennen kello 13:a. Tyni kertoi, että vettä sataa jään päälle ja tie on erittäin liukas.

Tilanne Hannusperän kohdalla kesti muutaman tunnin ajan. Tieliikennekeskus tiedotti puoli kolmen aikaan, että liikenne pääsee kulkemaan jälleen normaalisti Kuusamontiellä Hannusperän kohdalla.

"Tavallinen risteyskin on haastava"

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta yksikön päällikkö Markku Tervo sanoo, että surkea säärintama ja pääkallokelit ulottuvat tällä hetkellä Pohjanmaalta Tornioon ja idässä Pudasjärvelle asti.

Liikennepäivystäjä Saarenpään mukaan keli on koko Pohjois-Suomessa hyvin vaikea raskaille ajoneuvoille.

– Alemmalla tieverkolla ei tarvitse kummoinen mäennyppylä olla, että raskas kalusto jää sutimaan. Tavallinen risteyskin on haastava, jos raskas ajoneuvo joutuu siihen lämpimillä renkailla pysähtymään. Siihen jää helposti sutimaan, jos on yhtään ylämäkeä, Saarenpää sanoo.

Kemissä sattui puolilta päivin myös onnettomuus, jossa natriumkloraattia kuljettava säiliöauto kaatui liukkaalla Ajokseen johtavalla moottoritien rampilla. Natriumkloraatti on räjähdysherkkää.

Kemin moottoritiellä on kilometrien autojono pysähtyneenä Oulun suuntaan. KUVA: Helinae / Lukijan kuva

Kemissä sattui nelostiellä iltapäivällä kolmen aikaan kahden auton kolari, jossa toinen autoista pyörähti katolleen. Onnettomuudessa ei tullut pelastuslaitoksen mukaan henkilövahinkoja.

Onnettomuuspaikka oli Ristikankaan ja Tervaharjun liittymien välillä ja paikalla oli hetken aikaa vain yksi kaista käytössä. Tieliikennekeskus kertoi hieman ennen neljää, että tilanne oli ohi.

Oulun poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että Oulun alueella on sattunut torstaina lukuisia peltikolareita ja suistumisia.

– Hässäkkää on ollut ympäri kaupunkia. Nyt on todella liukasta. Pieniä peltikolareita on ollut niin kaupunkialueella kuin syrjemmälläkin, vanhempi konstaapeli Joni Tero Oulun poliisin johtokeskuksesta kertoo.

Oulussa on annettu liukastumisvaroitus, jonka mukaan kevyen liikenteen väylät voivat olla vaarallisen liukkaita.

Myös Oulun lentoasemalla oltiin aamulla vaikeuksissa, kun vesisade teki kiitotiestä luistinradan. Kaksi Helsingistä tullutta lentoa joutui kääntymään takaisin, kun ne eivät pystyneet laskeutumaan.

