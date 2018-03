Ei hyvä ihme! Mistä tämmösiä riitttää? Ei tämä yhteiskunta toimi, jos työntekijöillä on vain velvollisuuksia. Pitää olla myös oikeuksia ja niitä saa ja pitää puolustaa. Lakko-oikeus on yksi niistä.

Haluaisin mielelläni nähdä sen tilanteen, jossa työnantaja alkaa irtisanomaan työntekijöitä oikeuksiensa puolustamisen vuoksi. Ei. Ei näin.

Onneksi myös Arina ymmärtää järjestäytyneen yhteiskunnan ja ennen kaikkea järjestäytyneen työväen oikeudet.

Molemmat haluavat työrauhan, kumpikin omasta näkökulmastaan. Ratkaisu löytyy sopimalla.

Viihtyisä ja kannustava työpaikka on myös tuottava työpaikka. Se on kaikkien etu.