Martinniemen saha-alueen loppu lähenee – piippu ja voimalaitos halutaan purkaa

Martinniemen vanhan sahan voimalaitoksen ja piipun purkaminen lähestyy. UPM Kymmene Oyj:n omistama voimalaitos ja piippu halutaan purkaa turvallisuusriskien takia.

– UPM Kymmene on hakenut sahalaitoksen voimalaitokselle ja piipulle purkulupaa, Oulun kaupungin rakennusvalvonnan tarkastusmestari Antti Holma kertoo.

Asiasta kuulutettiin Kalevassa tiistaina 11.7.

– Kyse on niin merkittävästä maamerkistä, että asia päätettiin kuuluttaa, Holma sanoo.



Martinniemen saha lakkautettiin 80-luvulla, ja sahan voimalaitoksen ja piipun suojelusta on käyty pitkä taisto. UPM Kymmene laati purkusuunnitelman jo vuonna 2005, mutta valitusprosessi saatiin päätökseen vasta viime vuonna, kun korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen Martinniemen saha-alueen suojelusta. Toinen suojelua tukevista käsittelyistä hylättiin ja toinen jätettiin käsittelemättä.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus oli alun perin määrännyt suojeltavaksi Martinniemen sahan voimalaitoksen savupiipun sekä osan savukäytävää, mutta ei voimalaitosrakennusta.

Martinniemen saha lakkautettiin 80-luvulla, ja sahan voimalaitoksen ja piipun suojelusta on käyty pitkä taisto. KUVA: Peura Pekka

Ympäristöministeriö ei kuitenkaan vahvistanut ely-keskuksen päätöstä UPM Kymmenen kannanoton jälkeen.

Haukipudas-seura ja Martinniemen kyläyhdistys tekivät asiasta valituksen, joissa vaadittiin KHO:ta kumoamaan ministeriön päätös. KHO ei kuitenkaan käsitellyt kyläyhdistyksen valitusta, ja Haukipudas-seuran valitus hylättiin.



Lakkautuksen jälkeen voimalaitos ja piippu ovat joutuneet monenlaisen ilkivallan kohteeksi, ja alueella on sattunut useita vaaratilanteita.

– Vaarallisia tapauksia on sattunut valitusprosessin aikana kymmeniä, UPM Kymmenen kiinteistöpäällikkö Veli Tuominen sanoo.

Alueella on yritetty tuhopolttoa, ja piippuun on kiipeilty. Lisäksi rapistuvan voimalaitoksen sisällä on liikuttu paljon luvatta.

– Nyt vihdoin kun kaikki oikeusasteet on käyty, laitos piippuineen puretaan pois. Jos rakennusta ei ole suojeltu rakennussuojelulailla eikä kaavalla, purkamiselle pitäisi myöntää lupa, Tuominen sanoo.



Monille haukiputaalaisille vanha voimalaitos piippuineen on tärkeä maamerkki.

– Taisto on hävitty, ja surutyö on tulossa, Haukipudas-seuran johtokunnan jäsen Ilpo Väisänen toteaa.

Kuulutusmenettelyn mukaisesti kirjallisen huomautuksen voi jättää rakennusvalvontaan 25.7. mennessä. Martinniemen kyläyhdistys pohtii kirjallisen huomautuksen tekemistä koskien rakennuksen purkutapaa.

– Tähän mennessä kaikki voitava on tehty ja valitettu korkeimman mukaan. Pistämme kuitenkin viimeiseen asti hanttiin, Martinniemen kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Aarne Vuononvirta sanoo.