Liminganlahden matkailusuunnitelmat: Sata merimökkiä, riippusiltoja ja Suomen korkein lintutorni

Liminganlahdelle suunnitellaan jopa sadan merimökin majoituskokonaisuutta, Suomen korkeinta lintutornia ja riippusiltoina kulkevia patikointireittejä.

Liminka tähtää Pohjois-Suomen tärkeimmäksi luontomatkailukohteeksi matkailun kehityssuunnitelmassaan vuosille 2018-2025.

Suomen korkein lintutorni on suunnitelmissa työnimeltään The Tötterö, joka maamerkkinä palvelisi niin lintubongareita kuin maiseman ihailijoitakin.

Suunnitelmassa on mukana myös lasten seikkailupuisto, 5D-kosteikkoelämys, lintuhoitola ja leirintäalue.

Liminganlahden myrskyt ja jää ovat tavallisille pitkospuille rankkoja. Suunnitelmassa onkin ideoitu riippusiltareitistö, joka kattaisi lahden rantaa Lumijoen rajalta Temmesjoen suulle saakka.

Luontokeskuksen ympäristöön ja riippusiltareitistön varrelle on suunniteltu merimökkikyliä, jotka toimivat luksustason majoituksena, mutta myös piilokojuina.

– Rakentaminen tullaan ulottamaan myös Natura-alueen puolelle, josta alustavat keskustelut on jo avattu ELY-keskuksen kanssa. Seuraava steppi onkin ympäristövaikutusten selvittäminen ulkopuolisen konsultin toimesta, kertoo Limingan kunnan elinkeinopäällikkö Teemu Haapala.

Ruutinkankaan ampumaurheilukeskus ja kulttuuripuisto mukana

Ruutikankaan ampumaurheilukeskus on Pohjois-Euroopan suurin valmistuessaan. Keskuksessa voidaan järjestää MM-tasoiset kilpailut kaikissa muissa ampumalajeissa paitsi ampumahiihdossa. Ampumaurheilukeskus etenee oman suunnitelmansa mukaisesti, mutta kunta tukee keskuksen rakentamista ja on ottanut keskuksen valmistumisen osaksi matkailun suunnitelmaansa.



Abrahamin kulttuuripuisto on Vanhan Limingan museoalueelle nouseva kulttuuri- ja tapahtuma-alue. Kulttuuripuiston lavalla nähtiin viime kesänä Abrahamin Pidot –ooppera ja tulevalle kesälle alueelle on rakennettu kesäteatterikimara niin lapsille kuin aikuisillekin.

Limingan kunta hakee suunnitelmien toteuttamiseen sijoittajia ja muita yhteistyötahoja. Liminganlahden osuus kehityssuunnitelman 25 miljoonan investoinneista on noin puolet, Ruutikankaan toinen puolikas ja Abrahamin kulttuuripuiston osuus kokonaisuudesta on noin 400 000 euroa.

Suunnitelma etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen valtuuston päätettäväksi.