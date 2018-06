Liikennettä ohjataan ja rajoitetaan Oulun keskustassa painavilla kukkalaatikoilla – tavoitteena turvallisuuden lisääminen

Vai pollareita joka paikkaan, moniko on ollut halvaantua pyörällä törmätessään niihin.

Tämä on oikein hyvä ratkaisu, paras mahdollinen.

Toin aikoinaan kalusteita Rotuaarille, pakko oli mennä töihin asentamaan, ihmiset eivät meinanneet millään laskea sinne. Silloin ei ollut Kivisydäntä vielä, joka on auttanut paljon, kun huolto suuriin liikekeskuksiin tulee sieltä ja pienempiinkin.

Kävelykadulla on vaan joskus pakko mennä autolla, siellä ei ole korpilaet voimassa, meillä Oulussa poliisit vastaa järjestyksestä.