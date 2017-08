Kesän Kalakuvakisa lähenee loppuhuipennustaan, vielä ehdit mukaan – katso kisan mieleenpainuvimpia otoksia

Kalevan lukijat ovat lähettäneet Kalakuvakisaan kesän aikana satoja hienoja kalakuvia ja lukuisia videoita. Mukaan on mahtunut jättisaaliita, hieman hillitympiä sinttejä, tunnelmallisia kalastushetkiä ja huumoriakin.

Kuusisaaren lohestustunnelmia perjantai-iltana 21.7.2017. Merijalin rannalla karkuuteltiin ja koukkailtiin lohta rannalle. KUVA: C.Kärki / Lukijan kuva

Kilpailuaikaa on jäljellä elokuun loppuun saakka, joten nyt on korkea aika tarttua kalastusvälineisiin ja virittää kamerat valmiiksi. Palkintona on kolmimetrinen vapa, kela ja siimaa, joiden arvo on yhteensä 350 euroa.

Lähetä kuvasi numeroon 13222 tai laita kuvat ja videot tulemaan verkkolomakkeen kautta. Kirjoita viestin yhteyteen "kalakuva".

Kisassa ei välttämättä etsitä todistusaineistoa suurimmasta kalasaaliista, vaan otoksista halutaan aistia kalastamisen tunnelmaa ja syvällistä olemusta muutenkin kuin saaliin kautta.

Sykähdyttäviä kalastushetkiä

Kuva- ja videosaaliin tähänastinen kirjo on ollut ilahduttavan laaja. Lukijat ovat muun muassa lähettäneet monia sykähdyttäviä kalastushetkiä Suomen suvesta.

Kesän aikana on nähty useita jättilohia. Niitä on tarttunut kalastajien vieheisiin niin Merikoskella kuin pohjoisempanakin. Eittämättä kesän suurimpiin kuuluu 23-kiloinen jättikojamo, joka tarttui oululaiskaverusten vaappuun Tenojoella.

Oululaiset kalamiehet saalistivat Tenojoella valtavan kojamon.

Kuvissa on myös näkynyt kalastajien suuri sukupuoli- ja ikäjakauma. Vesipetoja ovat

Saaliiden ja kalastajien kirjo on ollut tänä kesänä laaja. KUVA: Lukija / Lukijan kuva

narranneet kaikki junioreista senioreihin, ja saaliita on päästy ihmettelemään jo varsin nuorella iällä.

Pienimmät harrastuksen pariin päätyneet eivät välttämättä ole vielä nousseet edes jaloilleen, kuten lukijan lähettämästä kuvasta (oik.) ilmenee.

Lemmikkejä ja kalastuskomiikkaa

Myös lemmikit ovat näkyneet kuvissa. Galleriasta voi päätellä, että moni kissa ja koira on saanut syödä mahansa täyteen kalaa kuluneen kesän aikana.

Itse saaliiden kirjo on ollut niin ikään laajaa sorttia. Hauet, lohet ja ahvenet ovat selvästi parhaimmin edustettuina, mutta onpa mukaan mahtunut muutamia eksoottisempiakin lajeja.

Kiitettävän suureksi kasvaneesta kuvakatraasta

Myös lemmikit ovat olleet esillä kisan kuvissa. Lukijan otoksessa Voiton ja Varman kalasaalis Oulujoesta. KUVA: Oulujoen kultaiset kalastajat / Lukijan kuva

löytyy aimo annos huumoripitoisia otoksia, joista välittyy kalastusharrastukseen olennaisesti liittyvä reipashenkisyys ja hyväntuulinen asenne.

Sotkeutuneet siimat, karkuun päässeet saaliit ja huono syönti ovat osa kalastusta, kuten kalastajat tietävät.

Kilpailuaikaa on 31. elokuuta saakka, jonka jälkeen Kalevan raati valitsee voittajakuvan tai -videon. Pääpalkinnon arvo on 350 euroa ja kaikkien osanottajien kesken arvotaan Kalevan tuotepalkintoja.

Katso lukijoiden kuvia ja videoita Kalakuvakisassa.