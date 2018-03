Kerro meille: Tekisitkö 12-tuntista työvuoroa?

Yhden viikon "perustyöaika" on tosiaan monella se melkeinpä 10h päivässä, vaikka tessi sanoo mitä, ja vaikka kaikki ylityökorvaukset maksettaisiinkin, on kykenemättömyys päättää ja tehdä asioita omassa elämässä aivan valtavan rasittavaa. Toisilla on mahdollisuus työpaikallaan vaikka "hengata", mutta monille tämä on täysin utopiaa. Työtä tehdään kunnes työ on valmis, tai tulee seuraava tekijä. Jos firma ei tienaa, kaatuu koko firma.