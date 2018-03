Kalevan kyselyyn vastanneet haluaisivat tehdä 12 tunnin työpäiviä – erityisesti teollisuudessa sitä kannatetaan

Kysykääpä lääkäreiltä, mitä mieltä he ovat yleensäkkin vuorotyön rytmistä, miten ihmisen terveys vuorokausirytmin muutoksiin reagoi. Muuten, parinviikon päästä siirrytään kesäaikaan, siirretään kelloja tunnilla eteenpäin, tunninkin siirron on todettu tuovan ihmisille terveyshaittoja. Mitä tuohon halukkuuteen tulee, ihmisethän saavat vapaaehtoisesti tehdä mitä vaan mikä ei lakia riko, jos jonkun intresseissä on tehdä 12 tuntisia päiviä siitä vaan, mutta minkäänlaisesta yleisestä halusta moiseen ei tarvinne Kalevankaan kyselyjä järjestää.