– Nuorten velkaantuminen osoittaa, kuinka huonot taloustaidot nuorilla ovat. Huonojen kulutusvalintojen lisäksi sijoittamista pelätään ja talousasiat ovat mörköjä nuorille, tuore ylioppilas Tuukka Tuomikoski toteaa.

Tuomikoski osoittaa syyttävän sormensa suomalaiseen koulujärjestelmään eikä nuoriin. Peruskoulusta puuttuu käytännön taloustaitojen opetusta ja lukiossa sitä on liian vähän.

Opettajana saattaa toimia henkilö, joka ei tiedä sijoittamisesta tai säästämisestä. Se näkyy opetuksen laadussa. Samalla järjestelmä syrjii ammattikoululaisia, jos talousasioita opetetaan vain lukiossa.

Tuomikoski tietää, mistä puhuu. Hän voitti maaliskuussa lukiolaisten Talousguru-kilpailun. Kesätyöt löytyivät Helsingistä Finanssiala ry:ltä, joka on yksi Talousguru-kilpailun järjestäjistä. Kesätyön loppuhuipennus on heinäkuussa Suomi-Areenassa, jossa Tuomikoski toimii kommentaattorina.





Seuraavaksi on luvassa podcastien nauhoittamista Talousgurut-kilpailussa toiseksi tulleen Väinö Tuovisen kanssa. Vieraina on talousalan suurnimiä, kuten Olli Rehn ja BjörnWahlroos.

Kiinnostus talousasioihin heräsi, kun Tuomikoski katsoi televisiouutisia kymmenvuotiaana. Uutiset pörssikursseista sytyttivät halun ymmärtää korkoja ja indeksejä.

Samaan aikaan mediat pursuilivat uutisia Kreikan ja euroalueen velkakriisistä. Tuomikoski alkoi ottamaan asioista selvää, ja pikkuhiljaa hän ymmärsi, kuinka talous liittyy kaikkeen tekemiseen.

– Minulla on utelias luonne ja sellainen tiedonjano. Jokapäiväinen tavoitteeni on oppia ymmärtämään maailmaa paremmin. Ei minua kuitenkaan kaikki asiat kiinnosta yhtä paljon kuin talous.

Syksyllä tie vie Englantiin. Tuomikoski aloittaa taloustieteiden ja matematiikan opinnot Warwickin yliopistossa. Talousguru-kilpailun voittajalle tarjottiin paikkaa useista suomalaisista yliopistoista, mutta Tuomikoski valitsi yliopiston koulutuksen laadun perusteella.

– Edustan suomalaista kärkiosaamista taloudessa, joten minun on parempi lähteä muualle opiskelemaan, koska Suomesta ei löydy taloustieteiden huippukorkeakoulua.





Suomalaisen koulutuksen laatu on asia, josta Tuomikoskella on paljon sanottavaa. Uusi ylioppilas on erikoislukioiden kovaääninen puolestapuhuja. Hän kirjoitti Kalevaan (23.5.) aiheesta mielipidekirjoituksen, jossa kritisoi oululaisten erikoislukioiden määrää. Hän olisi kaivannut Ouluun lukiota, jossa pystyy erikoistumaan matematiikkaan ja luonnontieteisiin.

Oulun lukioista hän valitsi Kastellin, koska se on uudessa rakennuksessa ja lähellä kotia. Sisäilmaongelmille herkkänä hän ei halunnut riskeerata terveyttään menemällä lukioon, jossa opetus tapahtuu vanhassa rakennuksessa.

Tulevaisuudessa opetuksen tukena voisi käyttää tekoälyä. Tuomikosken mukaan sen avulla voidaan mennä siihen suuntaan, että opettaja tukee oppimista eikä vain kertoisi asioita luokan edessä. Jokainen oppilas kehittyisi, kun tehtävät määräytyisivät yksilöllisen tietotason mukaan.

– Tekoäly vähentää monilla aloilla työtehtäviä, mutta sen avulla opettajille jäisi enemmän aikaa keskittyä oppilaisiin.