Kaakkurissa on menossa poliisioperaatio, jossa on mukana useita poliisipartioita. Tilanne on käynnissä Kaakkurin Citymarketin lähistöllä.

Paikalla olleen silminnäkijän mukaan paikalle tuli useita poliiseja, joilla oli kypärät ja luotiliivit ja he eristivät Citymarketin takana olevan torin. Paikalle tuli myös ambulansseja.

Tilanne käynnistyi puoli seitsemän aikaan torstai-iltana. Seitsemän jälkeen tilanne oli rauhallinen.

Oulun poliisin johtokeskuksesta vahvistetaan, että käynnissä on usean partion operaatio. Johtokeskuksen mukaan sivullisille ei ole alueella vaaraa.

Poliisi tutkii, mitä paikalla on tapahtunut, mutta ei kerro asiasta enempää ennen kuin tapahtumien kokonaiskuva on selvillä. Poliisin mukaan kukaan ei ole kuitenkaan loukkaantunut.

Silminnäkijän mukaan paikalta olisi kuulunut kova pamaus, mutta asiasta ei ole vahvistusta poliisilta.

