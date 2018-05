Juhlissa kovia kokenut Poika kohosi tuhatpäisen yleisön edessä – Kärppien kultajuhlat keräsivät tuulisen torin täyteen

Oulun Kärppien miesten ja naisten yhteiset mestaruusjuhlat vetivät torin tupaten täyteen väkeä. Tuulisesta ja ajoittain sateen uhkaa väläytelleestä vapunpäivän säästä huolimatta paikalle oli järjestäjän arvion mukaan saapunut jopa 12 000 ihmistä. Poliisi oli arviossaan varovaisempi ja veikkasi yleisöä olevan vähemmän, mutta useita tuhansia.

Monet paikalle tulleet odottivat Kärpille yleisön keskelle tehdyn kulkuväylän varrella, jotta pääsivät tervehtimään ja onnittelemaan pelaajia.

Yksi yleisön pyöritykseen ja fanikuvien ottoon päätynyt henkilö oli Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, jonka kanssa useampi halusi paiskata kättä ja ottaa yhteiskuvan.

Suvi Teräsniskan esittämän Maamme-laulun ja muutaman muun kappaleen jälkeen lavalle nousivat jo muutama viikko sitten mestaruutensa varmistaneet kärppänaiset. Voitokas joukkue kiitteli sitä, kuinka Oulussa on historiallisesti järjestetty miesten ja naisten yhteinen mestaruusjuhla.

Lavalle kiipesivät ensimmäisenä Kärppä-naiset. KUVA: Matti R‰ty

Kärppänaisten Saija Tarkki kertasi tunteellisena sitä, kuinka merkittävä asia jääkiekko on elämässä.

– Jääkiekko on turha asia, mutta se on yksi elämän tärkeimmistä turhista asioista, Tarkki kuvaili.

Haastattelujen jälkeen naiset jäivät vielä lavalle juhlimaan Ellinooran esiintymisen ajaksi. Laulajan esittämä Me ollaan sankareita kaikki -kappale sai yleisön laulamaan kuorossa mukana. Myös artistin Leijonakuningas -kappale kirvoitti yhteislaulua ilmoille.

Torin armoton tuuli viilensi ilmaa, mutta tunnelma oli siitä huolimatta koholla. Jenna Sergejeff ja Kaisa Tuohimaa summasivat torijuhlan tunnelman.

– Vaikka oli kylmä, niin lämpöä riitti, Tuohimaa totesi.

"Tämä on ollut mahtava vuosi"

Ellinooran jälkeen lavalla nähtiin Diandra ja useamman eri Kärppä-pelaajan haastattelu. Mestaruuden ratkaisseen osuman iskenyt Aleksi Mäkelä kertoi olevansa jo hieman väsynyt juhlimiseen.

Voitto-osumansa hän kertoi tehneensä "silmät kiinni".

– En monesti tee maaleja, mutta sinne meni, Mäkelä totesi.

Mäkelältä kysyttiin myös mestaruuden jälkeisestä juhlinnasta. Kanada-malja eli Poika oli Mäkelän mukaan kiertänyt Oulun yöelämän lisäksi Levillä, mistä joukkue palasi tiistaiaamuna.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner paiskasi kättä paikalle saapuneiden oululaisten kanssa. KUVA: Matti R‰ty

Jani Hakanpää kuvaili joukkuetta lämpimästi sekavimmaksi joukkueeksi, jossa hän on ikinä ollut. Samalla hän intoili siitä, kuinka hieno vuosi on takana.

– Tämä on ollut mahtava vuosi. On mahtava olla näiden kanssa, Hakanpää viittasi joukkueeseen.

Maalivahti Veini Vehviläinenkin kertasi vielä tunnelmiaan mestaruuden jälkeen.

– Nyt tuntuu pirun hyvältä. Mestaruus on ollut pikkupojan unelma, en uskonut, että olisi jossain vaiheessa tässä tilanteessa, Vehviläinen kuvaili.

Kapteeni Kukkonen esitti tanssiliikkeitään

Lopulta koko miesten mestarijoukkue asteli lavalle Kanada-maljan kanssa. Kapteeni Lasse Kukkonen oli vaikuttunut Kärppien ympärillä olevasta yhteisöllisyydestä.

– Ihan huikea nähdä, että tori on täynnä ja juhlitaan yhdessä. Mahtavaa, että saatiin naiset mukaan tänne, se on historiallista. Tämä on meidän kaikkien yhteinen juhla, Kukkonen sanoi.

Kapteeni esitti lavalla vielä tanssiliikkeitään, jotka tulivat tutuiksi jo heti mestaruuden ratkettua. Kukkosen tanssi irroitti yleisöstä vielä raikuvat suosionosoitukset.

Pojun esiintyessä lavalle kipusivat vielä myös mestaruusnaiset. Lavalla nähtiin myös vasta MM-kultaa voittamassa olleet Pikkuleijonat Rasmus Kupari ja Justus Annunen.

Koko juhla huipentui lopulta ilotulituksiin ja kultaisten konfettien ryöppyyn samalla, kun lavalla oli yhtä aikaa kymmenittäin Suomen mestaruuden voittaneita pelaajia ja kaksi voittopystiä. Miesten pysti oli juhlien aikana ottanut hieman osumaa ja pokaalin maljaosa olikin hieman kallellaan.

Lavalta poistuttuaan ja juhlan päätyttyä Kärppä-pelaajat paiskasivat vielä kättä fanien kanssa. Eritoten kapteeni Kukkonen oli kysytty kaveri yhteiskuviin ja jotkut hakivat häneltä nimikirjoituksia huiveihinsa.

