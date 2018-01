Jehovan todistajat myyvät Pohjois-Suomen konventtisalinsa Kellossa

Jehovan todistajat myyvät Pohjois-Suomen suuren kokoussalinsa Oulussa. Oulun konventtisali sijaitsee kaupungin pohjoisosassa Kellossa vanhan Kemintien varressa. Salissa on noin 660 istumapaikkaa, ja rakennuksen kerrosala on noin 3200 neliömetriä. Kiinteistö on tullut julkiseen myyntiin.



Jehovan todistajat kokoontuvat kolmesti vuodessa suurempiin opetuspäiviin, joita kutsutaan konventeiksi. Vuonna 1989 Ouluun rakennettiin suuri kokoussali näitä tilaisuuksia varten.



– Eri puolilla Pohjois-Suomea on nyt tarjolla niin hyviä kokoustiloja, että meillä ei ole välttämätöntä tarvetta pitää omaa suurta kokoussalia. Opetustilaisuuksiamme on tarkoitus hajauttaa lähemmäs alueen ihmisiä eri paikkoihin Pohjois-Suomessa, sanoo Oulun konventtisalin ylläpidosta vastaava Tapio Karjalainen.