Haukiputaan edustalle tuleva valtava kalankasvattamo tarkoitus saada keväällä toimintaan, vaikka IHN-virus toi ylimääräistä harmia

Iissä toimiviin kirjolohenkasvattamoihin iskenyt IHN-virus oli äärimmäisen epämiellyttävä yllätys myös Laitakarin Kala Oy:lle, joka on avaamassa Haukiputaan edustan merialueelle valtavaa uutta kalankasvattamoa. Sinne tehdään kapasiteettia kasvattaa jopa miljoona kiloa kalaa vuodessa.

Laitakarin Kala on yksi Kuivaniemen edustalla kalaa kasvattavista yrityksistä, joiden kasvatuskasseista virusta löytyi.

Ihmiselle vaarattoman, mutta kaloja tappavan taudin kitkemiseksi Evira on määrännyt kalat tuhottaviksi. Iistä lohia kuormattiin hävitettäväksi noin 90 tonnia.

Virustartuntaa kantavia kaloja löytyi myös valtion Luonnonvarakeskuksen pyörittämältä kalanviljelylaitokselta Tervossa Pohjois-Savossa. Sieltä hävitettiin 120 tonnia lohta, eli kaikkiaan arvokalaa on mennyt tuhottavaksi massiiviset 210 tonnia.

Laitakarin Kalan toimitusjohtaja Timo Karjalainen sanoi perjantaina Kauppalehden haastattelussa, että kirjolohien tuhoaminen on yritykselle "tavaton menetys".

– Tauti uhkaa myös meidän suurta kirjolohen kasvatushanketta Perämerellä, vaikka olemme ostamassa sinne täysin uudet kassit ja poikasmateriaalin, Karjalainen sanoi.

Karjalainen totesi lauantaina Kalevalle, että kovista vastoinkäymisistä huolimatta uusi iso kalankasvattamo on tarkoitus saada toimintaan kevään aikana, kuten oli suunniteltu.

– Saimme vasta ympäristöluvan, joka on pitkään aikaan maan suurin myönnetty kalankasvatuslupa. Ala on pitkään vain supistunut ja nyt tämä on uusi avaus kasvuun, Karjalainen sanoo myös harmia äänessään.

Hän harmittelee sitäkin, että uutiset kirjolohien IHN-viruksen havaitsemisesta ovat jo saaneet jotkut ihmiset reagoimaan voimakkaasti tunteella, vaikka kalojen virus ei tartu ihmiseen eikä Eviran mukaan kalan syömistä tarvitse mitenkään rajoittaa asian takia.

Yrittäjien näkökulmasta tilanteen tekee synkäksi, että viruksen lähtöpaikaksi epäillään juuri valtion kalanviljelylaitosta Tervossa, jossa ylläpidetään kalojen perintöaineksen hyvää laatua ja siirretään kalaa kasvattamoille. Myös Iin kasvattamoyrittäjät olivat saaneet siirtoja Tervosta.

Myös Evirassa tilanne harmittaa. Jaostopäällikkö Satu Viljamaa-Dirks totesi perjantaina Kauppalehdessä, että epäily Tervon laitoksesta alkulähteenä "tuntuu todella pahalta".

Tervon laitos oli jo aiemmin tarkoitus lopettaa ja hajauttaa toiminnot muihin kasvattamoihin. Nyt viruksen löytyminen vauhditti alasajoa.

Hätälä: Lohien tuhoaminen ei vaikuta toimintaan sinänsä

Laitakarin Kala toimittaa kirjolohta ja muita kaloja oululaiselle Hätälä Oy:lle, joka on tätä nykyä Suomen suurin kalanjalostusyritys.

Hätälän toimitusjohtajan Riku Isohätälän mukaan Kuivaniemen kirjolohien tuhoaminen ei vaikuta Hätälän toimintaan sinänsä.

– Kuivaniemen osuus on meidän tuotannostamme alle prosentin luokkaa nykyisellään. Kun uusi laitos avataan, niin sitten se saattaa nousta viiteenkin prosenttiin, Isohätälä sanoo.

Isohätälän mukaan tänä vuonna yhtiö käsittelee 4–6 miljoonaa kiloa kirjolohta, kymmenen miljoonaa kiloa lohta ja kotimaisia kaloja 3–5 miljoonaa kiloa.

Evira selvittää edelleen viruksen alkuperää ja levinneisyyttä, ja virus on tarkoitus saada nopeasti hävitettyä. Kasvatuslaitosten kirjolohista löytyi IHN-virusta marras–joulukuun vaiheessa.

Virusta todettiin tuolloin ensimmäisen kerran Suomessa tai Pohjoismaissa. Ihmiselle virus ei ole vaarallinen, ja kalaa voi syödä normaalisti.